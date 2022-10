Die Best Retail Cases Awards gehen jedes Jahr an Einzelhandels-Projekte, die auf überzeugende Art und Weise den Wünschen von Kunden und Mitarbeitern gerecht werden – beispielsweise durch den Einsatz von neuen Technologien oder Omnichannel-Modellen. Dabei wählen sowohl eine Fachjury als auch mehr als 2.000 Anwender ihre Favoriten; so gibt es für jede Kategorie zwei Sieger. Dieses Jahr deckten 37 eingereichte Cases fast alle Facetten des Handels ab. Die Kategorien teilten sich in Retail Technology, Retail Marketing und Service, Retail Store Concept & Design, Retail Omnichannel und Retail E-Commerce.

Miele-Haushaltsgeräte erzählen Geschichten

Überzeigt hat die Anwender im Bereich Retail Technology das Miele Experience Center in Amsterdam mit Digital Signage-Lösungen von Xplace. Hier befinden sich zum Beispiel drei Miele-Backöfen mit transparentem LCD-Touchdisplay als Ofentür, umrahmt von einer interaktiven Videowall. Zwei transparente OLED-Panels bilden eine virtuelle Waschmaschine mit direktem Blick auf die einzelnen Elemente. Eines der Panels besitzt eine Touch-Funktion, wodurch sich Erklärvideos zu den einzelnen Waschmaschinenelementen aktivieren lassen. Das von Xplace betriebene CMS steuert Lichtkonzept und Audioausspielung. Die einzelnen Geräte erhielten so ein Digital Signage-Upgrade, das eine Story erzählt und Atmosphäre schafft.

Den ersten Jury-Preis erhielten solarbetriebene ESLs von Instore Solutions, die der Schweizer Händler Valora einsetzt. Die Preisschilder gewinnen Energie aus Kunstlicht mit speziellen Photovoltaikmodulen.

Konträre Experience-Stores

Auch der FC-Bayern-Flagship-Store in München gewann den Goldpreis im Anwender-Voting, und zwar in der Kategorie Retail Store Concept & Design. Hier wurde an Digital Signage fast alles verbaut, was bis dato technologisch verfügbar war, wie die Onsite-Berichte von invidis zeigen. Die FC Bayern World teilt sich den ersten Platz mit dem Warema Sun Forum in Wertheim. Auf 1.600 Quadratmetern finden sich hier insgesamt elf angedeutete Häuser, in denen sich Rollläden, Markisen und weiteres bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ausprobieren lassen. Analog zu einem Dorfbrunnen steht in ihrer Mitte zudem ein digitaler Tisch, der als zentrale Beratungsplattform dient. An beiden Erlebnis-Stores war Umdasch als Integrator beteiligt.

Die Jury hingegen zeichnete die drei neuen Retail-Formate von Galeria Karstadt Kaufhof mit Gold aus, speziell die von Bütema installierten digitalen Touchpoints. Sie dienen in den umgestalteten Filialen dem Warteschlangenmanagement – als digitale Wegweiser in sieben Sprachen leiten sie Kunden zur nächsten freien Kasse und den gewünschten Artikeln. Außerdem stehen Mitarbeiter sogenannte Info-Point-Designer zur digital gestützten Produktpräsentation zur Verfügung.

OMO bei Breuninger und Willy Bogner

Die Omnichannel-Kategorie kürt eine nahtlose Fusionierung von Online- und Offline-Handel, sogenanntes Online-Merge-Offline (OMO). Die Jury prämierte dieses Jahr den Nürnberger Flagshipstore von Breuninger mit dem ersten Preis. Hier finden Kunden sogenannte Smart Stations, die ihnen Fragen zur Verfügbarkeit von Produkten beantworten. Digital vernetzte Umkleidekabinen, Wayfinding-Stelen, ein Click-and-Collect-Service sowie die Online-Reservierung von Beratungen, Änderungsschneidereien oder Kosmetikräumen gehören ebenso zu dem von Muse Content umgesetzten Konzept.

Auch Willy Bogner will seinen Kunden eine nahtloses Shopping-Experience on- und offline bieten. Für seine Unified-Commerce-Strategie mit Commerce-Lösungen von Roqqio belegte das Modeunternehmen den ersten Platz im Anwender-Voting. Die Vernetzung erfolgt durch die Roqqio Instore App. Sie ermöglicht Services wie Click & Collect, Return to Store und Ship from Store sowie flexible Kundenerfassung, Umlagerungen, Wareneingangsverbuchung oder Inventur.