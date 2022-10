Während sich die meisten europäischen Märkte auf das Niveau von 2019 gehievt haben, kämpft Spanien immer noch damit, das Niveau von vor der Corona-Krise zu erreichen. Trison, Econocom und Instronic führen den spanischen Markt für Digital Signage-Integration an, gefolgt von Anbietern von Digital Signage-Lösungen wie die TMM Group und The Sensory Lab.

Die Top 3 Digital Signage-Unternehmen in Spanien/Portugal Trison Econocom Instronic

Während die Integratoren den noch immer kämpfenden Inlandsmarkt dominieren, wird echtes Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und vor allem in Lateinamerika generiert. Die kulturelle und wirtschaftliche Verbindung zwischen Spanien und Lateinamerika ist sehr eng. Trison sorgte 2021 mit einer spektakulären Installation im neuen Flagshipstore von Falabella in Santiago de Chile für Schlagzeilen.

Die Rising Stars in Spanien/Portugal Admira

N-Sign

Waapiti

Besonders spanische CMS-Anbieter wie Deneva, Waapiti oder Nsign-tv sind in Lateinamerika sehr erfolgreich. Während sich viele Marktteilnehmer auf prestigeträchtige internationale Projekte konzentrieren, gibt es auch in Spanien einige bemerkenswerte Installationen. Das in Barcelona ansässige Unternehmen Admira entwickelte mit IOT Gallery den intelligentesten Sneaker-Store der Welt, während der spanische LED-Spezialist Alfalite einen von Gaudi inspirierten 360-Grad-LED-Raum im Casa Batlló in Barcelona installierte.

