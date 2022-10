Fast nichts geht mehr bei Metro Cash& Carry nachdem Hacker die zentralen Systeme des Großhändlers verschlüsselt haben. Die Filialen laufen im Notmodus – also offline ohne Anbindung an Warenwirtschaftssysteme und andere ERP-Funktionen. So müssen Mitarbeiter händisch am Eingang die Zugangsberechtigung der Kunden mit Listen abgleichen. Noch größer sind die Herausforderungen bei der Nachbestellung – die Filialen können nicht mehr automatisiert Waren nachbestellen.

Auch die digitale Preisauszeichnung (ESL) ist betroffen. Die Labels können mangels Anbindung an die Backendsysteme nicht mehr angesteuert werden und zeigen somit alte Preise an. Aktuelle Angebote werden nun händisch am Regal markiert.

Der IT-Sicherheitsvorfall bei Metro zeigt wie abhängig Einzelhändler von Datenanbindungen sind. Das gilt selbstverständlich auch für integrierte ESL und Digital Signage Netzwerke.