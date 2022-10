LG arbeitet für sein OLED-Art-Projekt mit einem weiteren zeitgenössischen Künstler zusammen: Tobias Rehberger. Für die Frieze London 2022 schuf der deutsche Skulpturkünstler eine Rauminstallation mit schwarz-weißer Tapete, die scheinbar verschiedene Dimensionen kreiert. „Into the Maze“ – „In das Labyrinth“ heißt das Werk aufgrund dieser optischen Illusion. In dieses Labyrinth integrierte der Künstler zwei OLED-TVs, die sich herunterrollen lassen und so im Innenraum verschwinden. Fährt man sie hoch, zeigen sie Animationen, die mit der Wand verblenden.

Tobias Rehberger arbeitete hierfür mit dem OLED-Evo-Modell in 65 und 77 Zoll. Durch ihr wandbündiges Design fügen sie sich elegant in den Raum ein. Der Videocontent soll der Installation ein dynamisches Element verleihen und die optische Illusion verstärken. Die Soundkulisse bildet der Song NYX des DJs Sven Väth.

Das Projekt für die Frieze London reiht sich damit in die OLED-Art-Serie ein, für die LG mit zeitgenössischen Künstlern kooperiert. OLED-Kunstwerke waren bereits in Gallerien und auf Kunstmessen weltweit zu sehen, unter anderem der Art Basel. Die Frieze London findet jährlich im Oktober statt. Die Messe ist rein auf zeitgenössische Werke und lebende Künstler spezialisiert.