Visual Art übernimmt die Verantwortung für alle digitalen Menütafeln bei Joe & the Juice weltweit. In einer ersten Phase handelt es sich um etwa 150 Restaurants der dänischen Saft, Kaffee und Sandwich Bar auf der ganzen Welt. Der Vertrag umfasst laut Visual Art alles von der Technologie bis zur Produktion der Inhalte.

Als Kern der Lösung fungiert die Visual-Art-eigene Digital Signage-Software Signage Player. Diese ermöglicht es, Inhalte auf den Bildschirmen aller angeschlossenen Restaurants remote zu steuern.

Die Hälfte aller Joe-&-the-Juice-Filialen

Mit mehr als 300 Restaurants weltweit wollte Joe & the Juice eine einfache Lösung für digitale Kommunikationskanäle mit einem einheitlichen Erscheinungsbild sowie einer vereinfachten Verwaltung und Wartung finden. Die Wahl fiel auf Visual Art, die nun in einem ersten Schritt die Aktualisierung und Kontrolle der digitalen Menütafeln in 150 Restaurants übernimmt.

„Zuvor hatten wir einen Mix von Lieferanten, was nicht optimal war. Visual Art war am besten in der Lage, alles zu liefern, von der Digital Signage-Software über die Produktion von Inhalten bis hin zu maßgeschneiderten Vorlagen, und wir freuen uns darauf, unsere neuen Speisekarten in der gesamten Kette einzuführen“, sagt Kasper Schyberg, Concept Development Director bei Joe & the Juice.

Der Vertrag umfasst Hardware, die Software, Support und die Produktion von Inhalten durch Visual Arts eigenes Design Studio.

Andere Länder, andere Angebote

Eines der Ziele von Joe & the Juice mit dieser neuen Lösung ist es, das Angebot noch anpassen zu können – und damit auch das, was auf den Menütafeln zu sehen ist. Dies kann sich auch zwischen Ländern und Restaurants unterscheiden.

„Bei so vielen Restaurants wie Joe & the Juice ist es normalerweise eine Herausforderung, ein und denselben einheitlichen Ausdruck auf allen digitalen Kommunikationskanälen zu finden, vor allem wenn man, wie hier, die Inhalte schnell und effizient lokal anpassen möchte. Mit dem Signage Player lösen wir diese Aufgabe auf einfache Weise und halten die Kosten durch den Verzicht auf externe Mediaplayer deutlich niedrig“, sagt Andreas Ström, Chief Revenue Officer bei Visual Art.

Die Vereinbarung zwischen Joe & the Juice und Visual Art läuft zunächst über drei Jahre und hat einen Gesamtwert von rund 10 Millionen Schwedischen Kronen – das entspricht ungefähr 920.000 Euro.