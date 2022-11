Alt gegen Neu – wenig überraschend gewinnt auch am Kölner Hauptbahnhof die neueste Technologie dank höherem Kontrast, weniger Spiegelung und ohne störende Bezel. Die matte Oberfläche der Monochrome LED ist insbesondere in tageslichthellen Umgebungen für Informationsanzeigen von großem Vorteil.

Die neue Anzeigentafel beweist auch einmal wieder, das die Lesbarkeit von Informationsanzeigen sich nicht durch Farbe, sondern durch Kontrast verbessert.

Auch in der Schweiz setzt die Bahn auf LED mit blauer Oberfläche

Die SBB setzt bereits seit mehr als fünf Jahren auf LED-basierte Abfahrtsanzeiger an großen Bahnhöfen. Im Gegensatz zur DB wechselte SBB direkt auf LED, während man bei der DB von Faltblattanzeiger auf modulare LCD wechselte.

Google und DB zeigen Live-Auskünfte zu Zügen

Neben den Bahnhöfen rüstet die Deutsche Bahn auch ihre Mobilplattform auf. Reisende profitieren bei der Reiseplanung mit der Bahn in Google Maps nun von detaillierten Echtzeit-Fahrplandaten und noch schnellerer Buchung per Ticketlink in die DB-Reiseauskunft. Google Maps zeigt Live-Auskünfte zu rund 800 täglichen ICE/IC/EC-Zugfahrten inklusive Echtzeit-Informationen zu Abfahrts- und Ankunftszeiten. Zusätzlich werden betriebliche Live-Meldungen wie Gleiswechsel oder Informationen etwa bei unwetterbedingten Einschränkungen direkt in Google Maps angezeigt.