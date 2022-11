DSSE 2022 auf Youtube Ein Berliner in New York

Das Berliner Unternehmen Sedna treibt mit seiner Software und seinen Mediaplayern rund 80 der riesigen Screens am Times Square an. Tech-Giganten wie Salesforce wenden sich an Sedna, um ihre Lobbies mit raumhohen Screens in immersive Erlebniswelten zu verwandeln. Seine Lieblingsprojekte stellte Guido Matzer, Sedna-CEO und -Gründer, auf dem Digital Signage Summit Europe 2022 in München vor. Außerdem erzählte der Digital Signage-Visionär, wie er als europäischer Anbieter in Nordamerika Fuß fassen konnte.

Jetzt erscheint Guido Matzers Präsentation in voller Länge auf dem Youtube-Channel invidisXworld.

Auch alle weiteren Präsentationen und Podiumsdiskussionen des DSSE 2022 in München werden die kommenden Wochen und Tage auf Youtube zu sehen sein.