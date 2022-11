Koreaner lieben Kaffee – alleine Starbucks betreibt 1.600 Restaurants in Südkorea – und offensichtlich Donuts (fast 1.000 Filialen). Und das erst nicht seit heute – bereits vor zehn Jahren überraschte Dunkin und Cheil (eine Samsung-Tochter) die Werbewelt mit einer in Cannes ausgezeichneten Kampagne. Die Kreativen von Cheil versprühten Kaffeeduft in Linienbussen aus eigens installierten Duft-Dispensern, wenn ein Radiospot von Dunkin‘ Donuts im Bus abgespielt wurde. Die Aktion veranlasste die Fahrgäste, aus dem Bus auszusteigen und die nächstgelegene Dunkin‘ Donuts-Filiale aufzusuchen. Die Umsätze in den Dunkin‘ Donuts-Filialen an den Bushaltestellen während des Kampagnenzeitraums stiegen um 29 Prozent.

Zehn Jahre später setzt Dunkin‘ in Südkorea auf Retail Experience mit Wohlfühlarchitektur, aufwendiger LED-Wand am Eingang und kreativen Digital Signage-Menüboards. Eine gläserne Küche ermöglicht es, den Mitarbeitern bei der Zubereitung zuzuschauen. Wer die oft trostlosen Dunkin‘-Filialen mit abgestandenen Filterkaffee aus Nordamerika oder europäischen Bahnhöfen kennt, reibt sich ungläubig die Augen.

Besonders smart ist die Installation der Displays gelöst, die an farbigen Plastikclips an einer runden Stange von der Decke hängen. Vielleicht die nächste preisgekrönte Idee von Dunkin‘ Donuts aus Korea.