Die gegenwärtige Energiekrise sorgt für ein größeres Bewusstsein bezüglich Energieverbrauch. Das Chaos im Spätsommer zur Energieeinsparverordnung in Deutschland war ein gutes Beispiel, wie Digital Signage und DooH unverhofft ins Kreuzfeuer der Politik gerieten. Nun droht neues Unbehagen – diesmal nicht aus Berlin, sondern aus Brüssel.

Die EU plant eine Verschärfung der Energieanforderungen für TV-Displays zum März 2023. Dazu sollen bis Ende des Jahres die neuen Stromverbrauch-Grenzwerte festgelegt werden. „Die zur Zeit diskutierten Grenzwerte sind so niedrig angesetzt, dass im Grunde kein Smart TV mit 8K-Auflösung und kein MicroLED-basiertes Display diese Grenzwerte unterschreiten könnte“, warnt die Smart-TV-Lobby-Organisation 8K Association.

As we have noted previously, March 2023 could spell trouble for 8K TVs and some other advanced TV technologies because of restrictive new EU energy regulations. https://t.co/RuofZPazGF #8k #8ka #8kassociation

— 8K Association (@8K_Association) October 23, 2022