2020 eröffnete der erste deutsche Porsche Pop-up im Breuningerland in Sindelfingen. Nun ist das urbane Retail-Format in München gestartet. Es wird bis Mitte April 2023 von den drei Münchner Porsche-Zentren präsentiert.

„In einer lockeren und urban gestalteten Atmosphäre möchten wir Menschen einladen, mit uns in Kontakt zu kommen – vor allem jene, die bisher wenig Berührungspunkte mit Porsche hatten“, erklärt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung von Porsche Deutschland. „Der traditionsreiche, renommierte Oberpollinger-Store mitten in der Innenstadt passt sehr gut zu unserer Marke. Die Münchner Porsche-Zentren bringen damit die für uns wichtigen Aspekte Heritage und moderner und nachhaltiger Luxus optimal zusammen.“

Neues Konzept erstmals in München

Porsche Now gehört mit seinem temporären Charakter zu den Future-Retail-Formaten, in denen das Angebot direkt zu Kunden und Interessierten kommt. Das Grundkonzept wird von Porsche zur Verfügung gestellt. Die weltweiten Vertriebsgesellschaften und ihre Händler setzen es in den jeweiligen Märkten um.

Nachdem Porsche Now bereits in verschiedenen Ländern weltweit Station gemacht hat, wird es in München nun erstmals in einem neuen, experimentellen Look zu sehen sein. Das Thema Nachhaltigkeit steht noch stärker im Mittelpunkt, es wird Wert auf recyclebares Material gelegt. Zudem ist dasselbe Kit dank seines modularen Aufbaus mehrmals einsetzbar.

Digitaler Customer Journey rund um den Taycan

Auf einer Fläche von rund 90 Quadratmetern können Besucher ihren individuellen Traumwagen konfigurieren und anschließend über eine VR-Brille in 3D betrachten. Zudem besteht für Interessenten die Möglichkeit, aus verschiedenen Farb- und Materialproben zu wählen, einen Berater zu konsultieren und Fahrzeuge direkt zu bestellen.

Digital Signage-Screens im Store zeigen Online-Verkaufsangebote von sofort-verfügbaren Sportwagen der Münchner Porsche- Zentren. Ein Highlight steht bereits im Zentrum des Pop-ups: ein Taycan Turbo S in Mambagrün. Die neu gestaltete Lounge lädt zum Verweilen ein.

Der Sales Pop-up im Oberpollinger wird in den kommenden Monaten immer wieder Schauplatz von Events sein.