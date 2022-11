Die Omnicom Media Group Germany hat eine neue Unit bekanntgegeben: OMG Momentum. Damit setzt das Media-Unternehmen seine Maßnahmen für mehr Sustainability fort.

OMG Momentum soll Kunden zu ganzheitlichen Strategien und zur Transformation des Marketings in Richtung Nachhaltigkeit beraten. OMG Momentum geht aus einer bereits im Februar 2022 gestarteten Nachhaltigkeitsunit hervor, die jetzt einen Namen bekommt.

An der Spitze des sechsköpfigen Teams in Deutschland steht als Head of Sustainable Solutions Stephanie Helen Scheller. Sie berichtet an den Chief People & Culture Officer der Omnicom Media Group Germany, Holger Thalheimer.

Orientierung an ESG

OMG Momentum bietet Leistungen über die gesamte Agenturgruppe hinweg allen Agenturmarken der Omnicom Media Group an und berät darüber hinaus auch eigene Kunden. Dabei soll die Beratung über das Messen und Kompensieren von Mediakampagnen hinausgehen und das gesamte Marketing-Ökosystem inklusive sozialer Aspekte umfassen. Beispielsweise unterstützt die Unit werbungtreibende Unternehmen dabei, ihre Media- und Marketing-Mix Investitionsentscheidungen nachhaltiger zu gestalten und ökologische KPIs in ökonometrische Modelle einzubauen.

OMG Momentum orientiert sich hier an den ESG-Leitlinien, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung beinhalten.

„Das Thema Nachhaltigkeit entwickelt gerade ein starkes Momentum weit über ökologische Aspekte hinaus. Unternehmen erkennen zunehmend die steigende Bedeutung einer ESG-Bilanzierung. Weiter stehen bei Unternehmen Nachhaltigkeitsthemen aus regulatorischen und gesetzgebenden Gründen – Stichwort: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – wie auch im Wettbewerb um junge Talente ganz oben auf der Liste. Hier gilt es, Investoren und Anleger weiterhin für das Unternehmen zu begeistern, und hier setzen wir mit OMG Momentum an”, sagt Holger Thalheimer.

KPIs verändern sich

Stephanie Helen Scheller ergänzt: „Nachhaltigkeit im Bereich von Marketing und Kommunikation beginnt sich zu entwickeln und zeigt eine sehr starke Dynamik. Entsprechend fehlt es vielfach an Kompetenz und vor allem Transparenz. Es geht jetzt darum, Kunden und Medienpartner mit einer strategisch stringenten Roadmap für eine nachhaltige Transformation des Marketings zu begleiten. Dazu zählen schnell umsetzbare Reduktionen genauso wie – vor allem – die langfristige Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen im Marketing, hin zu einem verantwortungsvollen Handeln. Das Aufgabenspektrum umfasst dabei veränderte Briefings, veränderte Prozesse, veränderte Grundeinstellungen wie auch veränderte KPIs.”

Zu den ersten Kunden, die in Deutschland bereits betreut werden, zählen unter anderem die Luxusmarke Chanel, der Radiovermarkter RMS, die Streamingplattform Dazn und das zum Burda Verlag gehörende Vermarktungsnetzwerk BCN Brand Community Network.