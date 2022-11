Die internationale Anwaltskanzlei Ahrendt, die in Luxemburg mehr als 1.000 Beschäftigte zählt, hat in die Mitarbeiterkommunikation per Digital Signage investiert. Hierfür kamen 29 interaktive Kioske mit der Airxtouch-Technologie von Inui Studio zum Einsatz. Als Displays wurde die QMB-Serie von Samsung mit 55 Zoll eingesetzt, die eine Ultrahigh-Definition mit 4K aufweisen.

Die interaktive Lösung, die Ahrendt suchte, sollte einen zwanglosen Kommunikationskanal mit den Mitarbeitern schaffen, Dienstleistungen anbieten und gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt stärken. Aus Hygiene-Sicherheit entschied sich die Kanzlei für eine berührungslose Lösung. Jede Coffee Corner der zwei-Ahrendt-Gebäude wurde mit einem derartigen Display ausgestattet.

Umfangreiche Mitarbieter-Interaktion

Dank zahlreicher modularer Schnittstellen können die interaktiven Screens unter anderem über die Verkehrslage in Echtzeit, bevorstehende Veranstaltungen, die Speisekarte des Restaurants und interne Mitteilungen informieren. Es ist auch möglich, Feedback zu geben, an Umfragen teilzunehmen, in Fotostrecken zu blättern oder mit einem Kollegen per geteiltem Screen ein Spielchen zu wagen.

Die interaktiven Inhalte, die auf den Kiosken bereitgestellt werden, werden direkt vom Marketing- und Kommunikationsteam von Arendt mithilfe von SKA, der ebenfalls von Inui Studio entwickelten, auf der Azure-Cloud basierten Softwareplattform verwaltet. „Nach einer Eingewöhnungsphase haben wir festgestellt, dass unsere Mitarbeiter dieses neue Kommunikationstool mit großer Begeisterung nutzen. Die Nutzungsstatistiken sind sehr ermutigend, und dieses neue Format ermöglicht es uns, kreativer über eine Vielzahl von Themen zu kommunizieren“, erklärt Marie-Adélaïde Leclercq Olhagaray, Direktorin für Marketing und Kommunikation bei Arendt.

Ästhetische Darstellung wichtig

„Die Ästhetik stand bei der Entwicklung unseres Produkts immer im Mittelpunkt des Konzepts. Die Installation unserer Systeme in so schönen Gebäuden wie dem von Arendt ist wirklich großartig. Die Systeme wurden in der exklusiven Akzentfarbe „Frosted white“ hergestellt und an der Wand befestigt, was zu einer sehr ordentlichen Einrichtung führt. Es ist Teil unserer Geschäftsentwicklungsstrategie in Europa und Nordamerika, renommierte Kunden aus der Unternehmensindustrie mit Kaffee-Ecken und Empfangsbereichen zu versorgen“, sagt Olivier Raulot, Gründer und CEO von Inui Studio.

„Die Art und Weise, wie Mitarbeiter miteinander kommunizieren und in Kontakt treten können, ist entscheidend für einen gut funktionierenden Arbeitsplatz. Der interaktive Airxtouch-Kiosk in Kombination mit der Software-Plattform von Inui ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitern das Gefühl zu geben, gehört zu werden, die Effizienz zu steigern und ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten. Samsungs professionelle Displays waren ein wesentlicher Bestandteil bei der Schaffung dieser stabilen und sicheren Umgebung, die auf höchstem Niveau funktioniert“, sagt Kristof Willems, Head of Product Management, Samsung Benelux.

Die Installation übernahm die CK Group, offizieller Distributor der Airxtouch-Lösungen in Luxemburg.