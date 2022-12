Mit „Wrapped“ hat Spotify seinen Jahresrückblick gestartet. Unter dem Hashtag #spotifywrapped teilen Hörerinnen und Hörer ihre persönlichen Hits des Jahres 2022. Gleichzeitig enthüllt der Audio-Streaming-Service die international und national meistgestreamten Artists, Songs, Playlists und Podcasts des Jahres.

Begleitet wird „Wrapped“ von der umfangreichen Multichannel-Marketingkampagne „Let’s Play Wrapped“ – die unter anderem auf OoH setzt. Sie soll die Interaktion zwischen Fans und Artists durch Gamification-Elemente in den Fokus rücken.

Schon zum Album-Release von Taylor Swift realisierte Spotify eine aufsehenerregende DooH-Kampagne.

DooH in ganz Deutschland

Wrapped-Motive finden sich weltweit auf DooH-Screens, in Deutschland zum Beispiel in Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Essen, Hamburg und Hannover. Dabei sind die Sujets mit datenbasierten Slogans zu Künstler’innen und Podcasts versehen.

In einigen der Städte ergänzen Kulturplakatierungen sowie Plakatierungen an Bauzäunen die OoH-Kampagne. Als Highlight sind einige der Plakatmotive mit einem QR-Code versehen und führen beim Scannen zu einer exklusiven AR-Experience mit den Spotify-Stars Nina Chuba und T-low.

Weitere Beispiele für diesjährige Motive, die auf den verschiedenen Kampagnen-Kanälen ausgespielt werden, sind Videos zu den Künstler*innen Nina Chuba, Chapo102 und Domiziana sowie zu den Podcasts „Fest & Flauschig“, „Hobbylos“ und „Dick & Doof“.

Ein Highlight: ein Instagram Augmented-Reality-Effekt, der über einen QR-Code mit der OoH-Kampagne verbunden ist.

Spotify auf allen Kanälen

Zusätzlich zu Out-of-Home gibt es Aktivitäten auf zahlreichen Kanälen, zum Beispiel Snapchat, Instagram und Youtube. Hinzu kommen In-Game-Ads sowie eine globale Aktivierung im Metaverse-Sandboxspiel Roblox.

„Nach sieben Jahren Wrapped ist es das Besondere, immer neue, spannende Experiences für die Fans zu schaffen, die Spaß bringen – eben auch innerhalb der Marketingkampagne. Vor allem freue ich mich daher über die innovativen und überraschenden Elemente der diesjährigen Kampagne. Wir versuchen immer am Puls der Zeit zu sein, um unsere Zielgruppen zu begeistern und auf neuen Wegen mit ihnen zu interagieren. Ein sehr schönes Feature in diesem Jahr ist auch, dass erstmals allen Künstler*innen auf Spotify ermöglicht wird, sich mit einer persönlichen Video-Message bei ihren Fans für die Unterstützung in den vergangenen Monaten zu bedanken. Insgesamt haben mehr als 40.000 Künstler*innen mitgemacht, darunter Stars wie Clueso, CRO, Lea, Montez, Giant Rooks und Sido”, sagt Heiner Kuhlmann, Head of Marketing Spotify GSA.

Für die Umsetzung der Kampagne in Deutschland unter der Leitung des Spotify Marketing-Teams in Berlin sind die Agenturen Dojo (Creative ATL Campaign, Marketing), Departd (Creative Tiktok Campaign, Channel Comms & AR), Bermvda (Influencer Relations & Campaign), A Color Bright (Social Media Channel Comms) und Universal McCann Deutschland (Mediastrategie, -planung und -einkauf), sowie Schröder+Schömbs PR (PR) verantwortlich.