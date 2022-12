Aldi Nord und das Technologieunternehmen Trigo Vision gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ein gemeinsamer Vertrag wurde am 22.11.2022 geschlossen. Das Ziel: die Verzahnung bei der Entwicklung von Digitalisierungslösungen.

In Utrecht hatten die beiden Unternehmen bereits gemeinsam einen Test-Markt für kassenloses Einkaufen realisiert. Diese Technologie wollen Aldi Nord und Trigo nun gemeinsam weiterentwickeln.

„Um den Discount erfolgreich in die Zukunft zu führen, müssen Technologie und Geschäft Hand in Hand gehen“, sagt Sinanudin Omerhodzic, Chief Technology Officer bei Aldi Nord. „Unsere enge Partnerschaft mit Trigo vereint genau das und bringt zwei echte Experten auf ihrem Gebiet zusammen. Die Kooperation in Utrecht hat gezeigt, dass wir die richtigen Werte teilen und gemeinsam schnelle Lösungen mit einem Blick für das Wesentliche erarbeiten können, bei denen stets der Kundennutzen im Mittelpunkt steht.“

„Wir sind stolz darauf, mit Aldi Nord zusammenzuarbeiten, einer Handelsgruppe, die seit Jahrzehnten an der Spitze der Innovationen im Discount steht“, sagt Michael Gabay, Mitgründer und CEO von Trigo. „In diesem nächsten Kapitel unserer Partnerschaft geht es um Digitalisierung, bei der Computer Vision das Geschäftsmodell revolutionieren wird. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Aldi Nord die Infrastruktur für die Zukunft des Discounts zu schaffen.“

Wie es genau weitergeht, soll auch die Auswertung der Utrecht-Filiale zeigen. „Noch liegen uns keine abschließenden Ergebnisse vor, aber die ersten Erkenntnisse sind vielversprechend“, sagt Sinanudin Omerhodzic. „Darauf bauen wir jetzt auf und entwickeln das Aldi Shop-&-Go-Konzept und die dahinter stehende Spitzentechnologie weiter: Discount trifft Computer Vision Technologie 2.0.“

Trigo hatte erst kürzlich bekanntgegeben, in einer Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro gesammelt zu haben.