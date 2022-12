Der Times Square und der Piccadilly Circus werden zu Live-Bühnen eines Augmented-Reality-Konzerts. Die virtuelle Band Gorillaz stellt an beiden Wahrzeichen ihren neuen Song Skinny Ape vor. Zuschauer werden den Auftritt vor Ort durch ihr Smartphone verfolgen können.

Der Auftritt nutzt die AR-Core Geospatial API von Google, die Augmented Reality in den öffentlichen Raum bringt. Im Zusammenspiel mit Videos auf den DooH-Screens laufen, entsteht auf den Smartphones ein virtuelles Konzert Die Technologie nutzt dafür unter anderem GPS- und Gerätesensor-Daten, die die Umgebung eines Smartphones erkennen.

Für die Show holte sich Gorillaz-Mitbegründer Jamie Hewlett den Emmy-nominierten Regisseur FX Goby. Nexus Studios setzte das Konzept um. In London arbeiteten sie dafür mit Ocean Outdoor zusammen, Vermarkter des Mega-Screens von Landsec am Piccadilly Circus. In New York dient ein DooH-Screen von Outfront am Times Square als Hintergrund für die Performance.

„Die Partnerschaft mit Google und Outfront ermöglicht es uns, die Grenzen des Entertainments zu erweitern und die Berühmtheit der Piccadilly Lights von Landsec zu nutzen, um das Publikum in ein wirklich einzigartiges Ereignis einzutauchen“, sagt Catherine Morgan, Direktorin von Ocean Labs, der Kreativ-Einheit von Ocean Outdoor.

Die Show findet am 17. Dezember um 14:30 Uhr ET in New York statt, am 18. Dezember um 14:00 Uhr GMT in London.