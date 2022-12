Samsung installierte die größte 360-Grad-LED-Wand in Europa. Sie ist das Kernstück der 2022 eröffneten Attraktion „Chasseurs de Tornades“ des Freizeitparks Futuroscope in Poitiers, Frankreich. Die Show basiert auf der US-amerikanischen Reality-TV-Serie Storm Chasers: Die Zuschauer sitzen auf einer sich drehenden Plattform, umgeben von 420 Quadratmetern LED. Wie in der Serie folgen sie einem Forscherteam in ihrem Geländewagen, das auf Tornado-Jagd geht. Die AV-Technik und die Dreh-Plattform simulieren dabei das Naturschauspiel.

Die LED-Wall hat 17 Meter Durchmesser und 8 Meter Höhe. Damit ist sie die größte, die Samsung je in einem Vergnügungspark installiert hat. Insgesamt besteht sie aus 800 LED-Cabinets der Indoor-IFR-Serie und bietet eine 21K-Auflösung. Mit der HDR-LED-Technologie werden die Szenen mit starkem Kontrast dargestellt. Die maximale Lichtleistung liegt bei 2.400 Nits, der statische Kontrast bei 12.000:1.

Eingang über den fahrbaren Screen

Auf der Plattform befinden sich 120 Sitzplätze. Vier Teile der Wand lassen sich nach unten bewegen, so dass das Publikum ein- und ausgehen kann. Hinter den Teilen befinden sich zwei Bühnen, durch die die Zuschauer Live-Shows sehen können. Diesen Bereich wiederum stattete Samsung mit 20 LED-Cabinets aus.

Bewährte Technik, neue Anwendung

„LED gibt es schon lange. Was wir damit machen, ist entscheidend. Unser Projekt zeigt, dass wir die Zuschauer immer noch tief beeindrucken können“, sagt Yannis Marchet, Development and Projects Director bei FMD. „Eine Attraktion wie diese muss mindestens 15 Jahre halten, und LED ist die einzige Technologie, die langlebig genug ist.“

Die Attraktion erhielt 2022 mehrere internationale Auszeichnungen, darunter „Best New Ride“ bei den European Star Awards und „Best Product Innovation“ sowie „Best Dark Ride or Media-based Experience“ bei den Park World Excellence Awards. Erst kürzlich wurde er von der Themed Entertainment Association mit dem Preis „Outstanding Achievement“ ausgezeichnet, der als Preis für die beste Attraktion der Welt gilt.