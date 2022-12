Smart City Hawa Dawa misst Luftqualität in USA

Hawa Dawa, ein Münchner Tech-Unternehmen für smarte Umgebungsmessungen hat eines seiner Sentience-Messgeräte in den USA in Betrieb genommen. Das smarte Messgerät, das unter anderem die Luftqualität messen kann, wurde in Sacramento, Kalifornien, installiert.

Aufgrund des robusten und intuitiv gehaltenen Produktdesigns konnte das Gerät remote per „Plug-and-Play“-Installation gestartet werden: „Der Kunde befolgte die Schritte in des Installationshandbuch, und das Sentience-Gerät begann direkt zu arbeiten und Daten zu liefern“, beschreibt Hawa Dawa in einer Pressemitteilung.

Die kontinuierlich durchgeführte Fernüberwachung durch Hawa Dawa funktioniere zudem auch den USA – auch dank der international kompatiblen Konnektivitätsoptionen.

Die vollständige Erfassung der Luftqualität wird als ein wichtiger Baustein beim Aufbau von Green-City– beziehungsweise Smart-City-Netzwerken angesehen.