So kann Out-of-Home aussehen? Weder auf einem Plakat, noch auf einem Display ist die aktuelle McDonald’s-Kampagne zu sehen. Sie ist in Holz auf eine Hauswand in Köln-Ehrenfeld gebaut. Völlig analog zeigt sie zwei verschiedene Motive, je nach Blickwinkel. Diesen Effekt erzeugen vertikal angeordnete Holz-Dreiecke, die auf jeder Seite unterschiedlich bemalt sind. So entsteht ein „Lenticular Mural“ – ein Wandbild, das je nach Blickwinkel wie ein Lentikular-Bild zwei Motive aufweist.

Out of Home nachhaltig

Die aktuelle OoH-Kampagne war eine Idee der zuständigen Mediaagentur OMD. Umgesetzt wurde sie in Zusammenarbeit mit OMG Momentum, eine auf nachhaltige Beratung spezialisierte Einheit der Omnicom Media Group Germany. Das Konzept folgte dem Motto „The Medium is the Message“ – Der Träger ist die Botschaft.

In Köln war die Kampagne für drei Wochen Ende November bis Anfang Dezember auf einer 190 Quadratmeter großen Wand zu sehen. Auch in Berlin Wedding hingen die Holz-Dreiecke an einer Hauswand mit 230 Quadratmeter Fläche. Ergänzt wird die originäre Image-Kampagne von Anzeigen in Print, Online Video und -Display sowie auf Social Media. Der Slogan „Plastik gibt den Löffel ab“ spielt auf die Verpackungsumstellung an, die McDonald’s für Produkte wie das McFlurry vornahm.

Das Wandbild ist Teil der Better-M-Kampagne, mit der sich McDonald’s durch Aktionen profilieren will, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben sollen. Dazu gehört das Versprechen, bis 2025 nur noch Verkaufsverpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Materialen zu verwenden. Das bemalte Holz will McDonald’s weiterverkaufen und den Erlös an die eigene Kinderhilfe-Stiftung spenden.