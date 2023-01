Noch bis zum 27. März können Agenturen ihre DooH-Kampagnen bei der DooH Creative Challenge einreichen. Für Young Talents gilt ab sofort ein vergünstigter Teilnahme-Tarif für jede Kategorie. Mit dem Award zeichnet das IDOOH-Institut bereits zum dritten Mal die kreativsten Kampagnen auf Digital-Out-of-Home aus. Die beste Nachwuchskampagne wird mit 1 Milliarde Kontakten belohnt, indem sie deutschlandweit auf den teilnehmenden DooH-Netzwerken ausgestrahlt wird.

Der DooH-Award ist auch im Kreativranking der W&V vertreten. Bei der Preisverleihung im September 2023 wird zudem noch ein von Plan gesponserter, mit einer Geldprämie dotierter Publikumspreis vergeben: Dabei wählen die Teilnehmer der Award-Verleihung aus allen Shortlistplatzierten in einem Live-Voting ihren persönlichen Favoriten.

Der Preis wird in den fünf Kategorien „DOOH Classic“, „Beste crossmediale Kampagne“, „Best Use of Data“, „Innovative Use of DOOH“ und – speziell für die jungen Kreativ-Talente – „DCC YoungSTARS“ vergeben. Einreichungen bis zum 27. Januar 2023 profitieren von einer vergünstigten Early-Bird-Rate.