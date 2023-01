Mit dem Microsoft Retail Advertising Network, ein Vermarktungsangebot der neuen PromoteIQ-Lösung, bietet Microsoft Einzelhändlern an ihren Website- und Instore-Traffic zu monetarisieren. Im Rande der NRF Retailmesse in New York City stellte Microsoft erstmals auch Retail Media Funktionen jenseits von Online vor. PromoteIQ Offsite soll es Einzelhändlern ermöglichen, ihre First-Party-Daten zu nutzen, um Markenkampagnen auch Instore zu verlängern.

Für alle Phasen des Shopping Journey

Microsoft plant mit PromoteIQ „den branchenweit umfassendsten Omnichannel-Retail-Media-Stack zu schaffen … mit der Einzelhändler ihre Markenpartner durch Onsite-, Offsite- und In-Store-Aktivierungen mit ihrem Publikum in Kontakt bringen.“ Mehr als 20 namhafte Retail nutzen die neue Microsoft Retail Media Omnichannel Plattform bereits, um Kunden dort abzuholen, wo sie sich mit ihren sich ständig ändernden Multichannel-Verhaltensweisen und -Vorlieben aufhalten.

Microsoft-Alternative zu Amazon und Google

Amazon hat Retail Media zum Durchbruch verholfen und einige große Einzelhändler wie Walmart erzielen bereits Milliardenumsätze mit Werbevermarktung basierend auf First-Party Data. Doch nur die wenigsten Einzelhändler möchten mit Amazon zusammenarbeiten und trauen noch viel weniger ihre First Party Data dem größten Wettbewerber an. Deshalb sehen Experten ein große Marktpotential für Retail Media Lösungen von Microsoft und Google (Performance Max).