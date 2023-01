Über die Yahoo SSP sind jetzt Werbemedien verfügbar, die Angaben über ihre CO2-Emissionen machen. Dafür arbeitet Yahoo mit dem Anbieter Scope-3 zusammen, der die Emissionen entlang der Werbekette für die jeweiligen Medien misst. Soweit bisher ersichtlich, beschränkt sich das Angebot derzeit auf digitale Platzierungen.

Durch die komplexen Lieferketten für digitale Werbung sowie die hohe Menge an Werbetransaktionen erzeugt die Medien- und Werbebranche entstehen CO2-Emissionen. Mit den Daten von Scope-3 können Werbetreibende den CO2-Fußabdruck in ihren Kaufentscheidungen berücksichtigen. Gleichzeitig sollen Publisher, die auf einen niedrigeren CO2-Fußabdruck umsteigen, mit höherer Nachfrage belohnt werden.

„Es gibt nur wenige Plattformen, die die globale Reichweite und Größe von Yahoo bieten können. Zusammen mit ihrem Enthusiasmus, die Einführung nachhaltiger Werbepraktiken voranzutreiben, ist diese Integration ein bedeutender Meilenstein für den Wandel in der Branche“, sagt Brenda Tuohig, Head of Global and Strategic Partnerships bei Scope-3.

Die Yahoo SSP ist Teil von Yahoos Full-Stack-Suite von Werbetechnologie-Plattformen. Die neuen Private Marketplaces mit Scope-3-Daten, genannt Green Media Products, sind jetzt weltweit über jede an die Yahoo SSP angeschlossene Demand-Side-Plattform verfügbar, einschließlich Yahoos eigener Omnichannel-DSP.