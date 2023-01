Das neue Jahr bringt einige Veränderungen bei Vertiseit und dem Tochterunternehmen Grassfish. Die Schwedin Ann Hjelte übernimmt als neue CEO die Leitung des Digital Signage Software Anbieters mit Sitz in Wien und Schweden. Group CEO Johan Lind – der seit der Übernahme von Grassfish als Interims-CEO das Unternehmen leitete – kann sich nun wieder auf Strategie, Geschäftsentwicklung und M&A sowie die Zusammenarbeit mit dem Management der Tochtergesellschaften Grassfish und Dise konzentrieren.

Unter dem heutige Grassfish-Dach wurden alle Vertiseit-Unternehmungen mit Ausnahme von DIESE konsolidiert. Mit 130 Mitarbeitern in Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich und Deutschland soll Grassfish zum globalen Instore Experience Plattform Anbieter ausgebaut werden.

Im Jahr 2022 wurden mehrere wichtige Initiativen bei Grassfish umgesetzt. Parallel zu bedeutenden Investitionen in die SaaS-Plattform „Grassfish IXM Platform“ wurden umfangreiche Branding- und Organisationsarbeiten durchgeführt. Das Unternehmen tritt nun in eine neue Phase ein, in der der Schwerpunkt auf Expansion und internationalem Wachstum liegt.

Ann Hjelte verfügt über Retail, Technologie und Finanz-Erfahrung

Die neue Wachstumsphase wird nun von Ann Hjelte als CEO Grassfish geleitet. Ann ist seit April 2022 als Head of Business Development bei Vertiseit an Bord. Ann Hjelte verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Technologie, Finanzen und Einzelhandel und kommt vom schwedischen Einzelhändler Axfood, wo sie als Business Development Manager bis zur Übernahme für die Onlineplattform Mat.se verantwortlich war.

„Seit meiner Zeit bei Vertiseit bin ich beeindruckt von der Dynamik und den hohen Ambitionen innerhalb der gesamten Organisation. Die Möglichkeit, Grassfish auf seinem weiteren internationalen Wachstumskurs gemeinsam mit so vielen engagierten Kollegen zu führen, ist fantastisch. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern weiter auszubauen“, sagt Ann Hjelte, neue CEO von Grassfish.

Johan Lind übergibt die Verantwortung von Grassfish in erfahrende Hände. „Seit der Übernahme von Grassfish 2021 haben wir das Angebot, das Branding und die Organisation des Unternehmens umfassend weiterentwickelt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um die weitere internationale Expansion durch eine Verstärkung der Unternehmensführung zu beschleunigen. Seit Ann Hjelte zu Vertiseit gekommen ist, haben mich ihre unternehmerischen Fähigkeiten, ihr strategischer Ansatz und ihre integrative Führung beeindruckt. Zusammen mit ihrer internationalen Erfahrung in der Technologiebranche und im Einzelhandel ist sie die richtige Person, um Grassfish voranzubringen.“, kommentiert Johan Lind, Group CEO von Vertiseit.

MultiQ Integration abgeschlossen

Zum Jahreswechsel konnte Vertiseit auch die Integration der im Frühjahr 2022 übernommenen MultiQ abschließen. Mit der Übernahme verfügt Vertiseit nun auch über Standorte in Dänemark und Norwegen.