Aus dem XR-Studio von Plazamedia sendete Magenta TV während der Fußball-WM in Quatar (invidis-Bericht). Zur Begleitung der aller WM-Spiele hatte Plazamedia eigens eine 132 Quadratmeter große LED-Wand des spanischen Herstellers Alfalite aufgebaut. Nach der WM baute man die LED-Panels wieder ab und arrangierte sie neu: Das ehemalige WM-Studio wurde zum Brix/Work-Studio des Sport-TV-Produzenten Plazamedia. Hier können sich Produktionsfirmen, Rundfunkanstalten, Werbefirmen sowie Event- und Kreativagenturen einmieten.

Das Brix/Work-Studio befindet sich im Agrob-Medienpark in Ismaning bei München. Es bietet eine Kombination aus Extended, Augmented und Virtual Reality – XR, AR und VR. Die LED-Panels baute man zu einer L-förmigen LED-Wand auf, die 24 Meter breit und 5 Meter hoch ist. Die Panels haben einen Pixelabstand von 1,9 Millimetern und entstammen der eigens für die virtuelle Produktion entwickelten Serie Modularpix Pro VP XR von Alfalite. Neben dem Studio in Ismaning wurde diese LED-Serie auch im Gaudí Cube in der Casa Batlló Barcelona verwendet.

Die übrige Technik für das Brix/Work-Studio lieferte der englische Hersteller Mo-Sys. Er integrierte die LED-Panels mit seinen Produkten Startracker, Cinematic XR Focus und BMR. Für das Live-Rendering verwendet der XR-Experte die Unreal Engine 5.1.