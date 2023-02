Ein Leitspruch der Umdasch-Group, „We create spaces“, soll nun auch virtuell umgesetzt werden. Mit einer Präsenz in Decentraland macht Umdasch den Schritt ins Metaverse. „Das Metaverse als das Internet in 3D ist der nächste logische Schritt. Noch ist nicht klar, welche Geschäftslogiken sich etablieren werden. Aber in einem sind sich Expert*innen einig: dass es kommen wird“, betont die Umdasch-Projektleiterin Maria Tagwerker-Sturm das Potenzial von Retail-Applikationen im Metaverse. Die Umdasch Group sieht den virtuellen Schauplatz als Möglichkeit für Userinnen und User aktiv mit Marken zu interagieren.

Federführend beim Gang ins Metaverse ist die Umdasch Group Ventures, der Innovation & Future Hub der Umdasch Group. In divisionsübergreifenden Teams haben sich verschiedene Fachkräfte wie Architekten, 3D/VR/AR Artists, UX-Designer, Brandexperten, Software Developer und Game Engineers mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt und erste Projekte realisiert. Grundsätzlich verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Metaverse- und VR-Leistungen speziell für den Handel anzubieten und sich dabei als Experte in der Gestaltung und Schöpfung virtueller Räume zu positionieren. Das beinhaltet sowohl 360-Grad-Räume, die auf einer echten Location basieren, als auch komplett virtuelle Räume.

Für die Präsentation der Umdasch Group in Decentraland, einer der bekanntesten und größten Metaverse-Welten, wurden Parzellen von virtuellem Land mit plattformeigener Crypto-Währung gekauft und ein aufsehenerregendes Gebäude darauf errichtet. Das Bauwerk wurde den Werten der Umdasch Group entsprechend designt und bietet Interaktionsmöglichkeiten für die Userinnen und User. „Als Umdasch Group haben wir die optimalen Voraussetzungen, um ins Metaverse einzusteigen und unsere Kund*innen dabei zu unterstützen. Wir kombinieren unsere Expertise aus Bau und Architektur zum virtuellen 3D-Gebäudedesign, unser Verständnis wie man Stores gestaltet und unsere Digitalkompetenz“, erklärt Andre Spang, Geschäftsführer der Umdasch Group Ventures.

Auch kann die Umdasch Group Ventures verschiedene Projekte auf Basis von 3D-Designs und 360-Grad-Fotografie präsentieren, zum Beispiel der Doka Showroom oder die Sibiu Hospital Tour. Die digitalen Lösungen werden auch auf dem Umdasch-Stand auf der Euroshop 2023 präsentiert.