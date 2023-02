Diebold Nixdorf, deutsch-amerikanischer Anbieter von Checkout-Systemen, stellt auf der Euroshop in Düsseldorf die neueste Version seinen POS-Kiosks vor: den Easy One der DN-Serie. Dabei handelt es sich um eine flexibel erweiterbare Checkout-Lösung. Der Easy One ist mit oder ohne zusätzliche Komponenten erhältlich und lässt sich somit als Self-Service-, Assisted-Service- sowie als Semi-Assisted-Service-Lösung einsetzen. In Kombination mit dem DN Series Easy One zeigt Diebold Nixdorf außerdem eine RFID-fähige Checkout-Lösung für den Modehandel, mit der sich Waren schneller erfassen lassen sollen.

Der Anbieter demonstriert auch eine für die Cloud entwickelte Software-Plattform, die alle Omnichannel-Prozesse verbindet: Einkauf, Service und Back-Office-Abläufe sowohl in der physischen Filiale als auch dem Onlineshop. Die Plattform bietet drei vorkonfigurierte Checkout-Varianten für den Lebensmitteleinzelhandel, Fach- und Modehandel sowie für Tankstellenunternehmen und Convenience-Shop-Betreiber.

Zu den weiteren Instore-Technologien, die am Euroshop-Stand zu sehen sind, gehört eine KI-basierte Self-Service-Lösung zur automatischen Altersschätzung und Frischwarenerkennung. Auch sein europäisches Service-Angebot für EV-Ladesäulen präsentiert der Anbieter.