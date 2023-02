Am Messestand der Euroshop packt Toshiba Global Commerce Solutions sein Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen aus. Das Einkaufserlebnis neu gestalten und skalierbar machen, ist die Vision hinter dem Produkt-Ökosystem. Der Euroshop-Auftritt steht unter dem Motto „Younifying Experiences“.

Aus seinem Hardware-Portfolio bringt Toshiba den Vision Kiosk Concept auf die Messe. Der Selbstbedienungs-Kiosk steht auf einer Tischplatte und nutz Computervision-Technologie für Checkout ohne Scannen. Als Kassenalternative zeigt Toshiba den Mobile POS mit integriertem Pin-on-Glass. Außerdem zu sehen sind Sicherheitstools, die Selbstbedienung mithilfe von RFID, Computer Vision und KI verlustsicher machen sollen.

Die Unified-Commerce-Plattform Elera soll Retailern helfen, das Store-Erlebnis aus der Sicht ihrer Kunden und ihrer Mitarbeiter auszuwerten. Ein weiteres Service-Angebot von Toshiba sind Lösungen zum Energiemanagement am POS: Die Kampagne „Green Up Your Checkout“ soll ihnen ihnen helfen, den Stromverbrauch im Store zu senken. Mit den Toshiba Retail Integration Services bietet das Unternehmen auch einen Kundenservice, der einen reibungslosen Ablauf im Store gewährleisten soll.