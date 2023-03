Auf der Didacta 2023, die vom 7. bis 11. März in Stuttgart stattfindet, wird Clevertouch seine Touchscreen-Serie Impact Plus der zweiten Generation in den Fokus stellen. Die auf Android 11 aktualisierte Serie verfügt über ein schlankes Design und ist mit der von Clevertouch patentierten Superglide-Touch-Technologie für ein flüssiges Schreiberlebnis ausgestattet. Alle Screens verfügen über eine mehrere Anschlussmöglichkeiten sowie einen OPS-Slot für optionale PC-Module. Damit soll eine lückenlose Zusammenarbeit mit verschiedenen Endgeräten im Klassenzimmer oder Hörsaal ermöglicht werden.

Mit den Touchscreens kompatibel ist das neue Sensormodul für die Luftqualität im Klassenzimmer. Mit ihm werden Feinstaub, Schadstoffe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur kontrolliert, um ein gutes Raumklima zu erhalten.

App für Bildschirm-Content

Ein weiteres Produkt, das auf der Messe präsentiert wird, ist die Whiteboard-App Lynx. Mit ihr können Schüler und Studenten Bildschirminhalte mit einer großen Auswahl an Hintergründen, Vorlagen, Pinseln, Schriftarten und Formen selbst erstellen oder bearbeiten. Im Hybrid- oder Fernunterricht lassen sich die einzelnen Whiteboarding-Sessions beziehungsweise Unterrichtsstunden ortsunabhängig von einem beliebigen Device – Tablet, Laptop oder klassischer PC – erstellen. Im Anschluss daran können Nutzer sie in der Lynx-Cloud abspeichern und mit Kollegen oder Schülern individuell zur Ansicht oder Bearbeitung teilen.

Für den Präsenz-Unterricht kann der Vortragende an jedem beliebigen Clevertouch über sein eigenes Nutzerprofil auf seine individuell erstellten Sessions zugreifen. Wird eine Whiteboard-Session gestartet, können sich alle Teilnehmer per QR-Code zuschalten, und der Vortragende kann per Fernzugriff individuell Berechtigungen erteilen.

App-Store für Lehrer und Dozenten

Ebenfalls zu sehen: der Cleverstore, in den sich Lehrer und Dozenten seit seinem letzten Upgrade nicht nur über ihren Clevertouch-Bildschirm, sondern über jedes Display online einloggen und ihre Apps anzeigen sowie diese an andere User weiterleiten oder herunterladen können. Der Store bietet Zugriff auf mehr als 100 kostenfrei nutzbare Lern-Apps.

Mit dabei sind auch die upgegradete Modellreihe CM Pro an Non-Touch-Großformat-Displays, die Clevertouch bereits auf der ISE zeigte. Das gleiche gilt für die Steuerungslösung Clever Live.