Die Münchner Medienbranche kam am 28. März 2023 in Mittersendling zum Networking-Event „Mediaworks After 5“ zusammen – und holte sich von Carsten Maschmeyer Impulse ab. Der Unternehmer sprach als Top-Speaker des Abends über das Gründen und den unternehmerischen Erfolg. Das sind Themen, die auch die an Start-ups reiche DooH-Branche bewegen. Zwei solcher junger Unternehmen waren als Co-Hosts dabei: Airtango, Anbieter von DooH in Fitnessstudios, und League M, Anbieter von In-Game-DooH. Als Hauptveranstalter lud Airmotion in sein Office ein, die Content-Marketing-Tochter der Lifestyle-Nachrichtenagentur Spot On News.

Networking ist alles

„Without networking it’s not working“ – mit diesem Aufmacher setzte Carsten Maschmeyer den inhaltlichen Rahmen des Medienevents. „Ab einem gewissen Niveau ist fast wichtiger, wen du kennst als was du kannst“, fährt er fort. Eine gute Idee allein genügt also nicht, sie muss auch kommuniziert werden. Das gilt für jede Branche – doch im Bereich DooH, der seit ein paar Jahren immer mehr Gründer anzieht, ist Carsten Maschmeyers Prinzip besonders relevant. Immer wieder finden Start-ups eine Nische, in der es noch Wachstumspotenziale gibt.

Die Nische finden und sie kommunizieren

Airtango beispielsweise hat 2019 eine solche Nische gefunden: Instore-TV in Fitnessstudios. Der Anbieter stattet Fitnessstudios mit Screens aus, auf denen ein hauseigenes TV-Programm läuft. Den Content erstellt Airtango nicht selbst, sondern bezieht ihn von verschiedenen Partnern. Einer davon ist die Axel-Springer-Tochter Framen, die über die Airtango-TVs die Highlights der Bundesligaspiele 2022 zeigte. Innerhalb des Content-Loops bietet das Unternehmen auch DooH-Slots an. Inzwischen konnte Airtango sein Netzwerk auf mehr als 3.000 Screens skalieren.

Team-Effort schlägt den Einzelkämpfer

Was Carsten Maschmeyer den Münchner Mediengästen noch mit auf den Weg gibt: Einer alleine ist nicht genug – Gründer müssen sich ergänzen. Der Unternehmer glaubt an komplementäre Teams. Mindestens einer im Team muss zum Beispiel enorm gut kommunizieren können – mit Investoren, Bewerbern, Kunden und der Presse.