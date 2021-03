Nachrichtenagentur Spot On steigt in DooH ein

Spot On will Menschen künftig nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch beim Einkaufen, am Flughafen oder in der S-Bahn mit journalistischem Content in Text, Bild und Video informieren. Das Münchner Unternehmen überführt dazu seine Tochtergesellschaft Airmotion Media, das unter anderem Kunden McDonald’s oder die Targobank zu seinen Kunden zählt, in die Spot On News AG. Während sich Spot On News als Anbieter journalistischen Contents zu einem führenden Dienstleister der Publishing-Branche entwickelt hat, liegt der Fokus der Reichweitenagentur Airmotion Media auf Native Advertising und Content-Marketing. Künftig sollen die Geschäftsbereiche verknüpft und fokussierter ausgerichtet werden.

Dazu stellt sich Spot On auch inhaltlich mit neuen Angeboten breiter auf. Neben Entertainment- und Lifestyle-News beinhalten die Content-Pakete Top-News aus Politik, Wirtschaft und Sport, sowie Horoskope, Wetter- und Pollenflugvorhersagen. Neu im Angebot sind auch aktuelle Videos, die Kunden am Point of Sales, im Wartezimmer oder im Nah- und Fernverkehr einsetzen können. Die News-Redaktion ist hierfür 365 Tage fast rund um die Uhr besetzt.

Eine hohe Individualisierung der Content-Pakete gehört dabei für die Agentur zum Standard. Durch die hauseigene Softwarelösung ConCast können Feeds in Echtzeit gefiltert und Blacklists berücksichtigt werden. „Unsere Kunden profitieren von einer hohen journalistischen Qualität und langjähriger Expertise im digitalen Publishing“, so Spot On News Vorstand Tobias Lobe. „Mit dem neuen Geschäftsfeld runden wir unser Angebot als Multi-Channel-Dienstleister sinnvoll ab und setzen unseren Expansionskurs weiter fort.“