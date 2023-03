In den USA unterstützt die Non-Profit-Organisation Wavit – Women in AV/IT – die Frauen der AV- und IT-Branche. Wavit geht jetzt eine Partnerschaft mit Galsngear ein, die sich für Frauen in der Medienbranche einsetzen. Gemeinsam wollen die beiden Organisationen Veranstaltungen halten und Inhalte publizieren – alles rund um die Themen Diversity, Gleichberechtigung und Inklusion. Außerdem wollen sie MINT-Rekrutierungskampagnen und allgemein die Rechte der Frauen in den Branchen AV, IT und Broadcast förden.

Gina Sansivero, VP Marketing & Communication bei Atlas IED „Während unseres ersten Treffens haben wir schnell eine Vielzahl von Synergien zwischen Wavit und #Galsngear erkannt“, sagt Gina Sansivero. Sie ist Gründerin und Präsidentin von Wavit sowie Vizepräsidentin für Marketing und Kommunikation bei Atlas IED. „Wir uns dafür engagieren, mehr Frauen einen Platz am Tisch zu verschaffen – im Kontrollraum und in der Vorstandsetage.“ Amy DeLouise, Chief Creative Officer bei Delouise Enterprises Amy DeLouise, Gründerin von Galsngear und Chief Creative Officer bei Delouise Enterprises, fügt hinzu: „Wir haben Fortschritte gemacht, aber es gibt noch mehr zu tun. Durch unsere Programme stellen wir sicher, dass Frauen bei wichtigen Branchenveranstaltungen sichtbar sind, aber auch Zugang zu den Führungsqualitäten und Networking-Möglichkeiten erhalten, die ihre Karrieren vorantreiben.“

Zum Auftakt der Zusammenarbeit wird Wavit den Connect Women’s Leadership Summit von Galsngear auf der NAB Show 2023 unterstützen. Die Veranstaltung umfasst einen Networking-Kaffee und ein Networking-Frühstück, einen Masterclass-Workshop unter der Leitung der Verhandlungsexpertin Susan Borke von Borkeworks, eine Speed-Networking-Pause und ein Leadership-View-Panel mit Branchenführern aus verschiedenen Technologie- und Mediensektoren.