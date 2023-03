Smart Store Microsoft baut Cloud for Retail aus

Microsoft führt zwei neue Module für seiner Software-Lösung für physische Stores ein – der Cloud for Retail, die auf der NRF 2022 erstmals vorgeführt wurde. Das erste Modul Smart Store Analytics ist eine Lösung für autonome Stores. Es bereitet im Store generierte Daten so auf, dass die Einzelhändler sie zur Optimierung der Customer Journey nutzen können. Das zweite neue Funktion ist der Store Operations Assist. Er gibt Mitarbeitern Tools, Daten und Erkenntnisse an die Hand, damit sie Konversionsraten und Kundenzufriedenheit steigern können.

Für die Smart Store Analytics arbeitet Microsoft mit Aifi zusammen, einem Anbieter von Kameratechnologie für autonome Stores. Die Computer-Vision-Lösung von Aifi kommt beispielsweise im Aldi Shop & Go zum Einsatz. Die Technologie ist bereits in Microsoft Azure integriert. Smart Sore Analytics soll als End-to-End-Lösung für autonome Stores dienen und den Betreibern helfen, den Zeitrahmen und die Kosten für die Einrichtung autonomer Stores zu reduzieren. Anhand der aufbereiteten Daten sollen Händler die Customer Journey in der Filiale gezielt optimieren, vom Ladenlayout und den Produktempfehlungen bis hin zur Regalplatzierung und dem Bestand.

Der Store Operations Assist bietet Mitarbeitern Zugang zu Daten und Einblicke in ihre Arbeitsabläufe. Die App gibt Bezirks- und Filialleitern ein Werkzeug für die Verwaltung ihrer Filialabläufe an die Hand. Über die App können sie einerseits auf Daten und Einblicke in die Filiale zugreifen. Andererseits können sie operative Filialaufgaben planen und Filialbestände prüfen.