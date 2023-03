The Mandalorian May the Forced Perspective be with you

Am Flughafen Frankfurt ist aktuell die erste 3D-Effekt-Kampagne von Disney Plus an einem deutschen Flughafen zu sehen: Zum Start der 3. Star-Wars-Staffel von „The Mandalorian“ sorgt Disney+ für einen besonderen Wow-Effekt.

Der Launch der Disney-Plus-Serie wird mit einer umfassenden Marketing-Kampagne begleitet. Teil davon ist auch die Forced-Perspective-Kampagne mit 20-sekündigen Spots am Frankfurter Flughafen. Gemeinsam mit Westworks, Teil der It Works Group, hat Media Frankfurt damit erstmals im Airport-Umfeld dieses Format realisiert. Die ersten 3D-Effekt-Spots liefen in Frankfurt Ende des Jahres 2022.

„Gerade für die großen Disney-Plus-Serien-Highlights sind wir immer immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Marketing-Maßnahmen, um insbesondere unsere Fan-Klassiker bestmöglich und vor allem spektakulär in Szene zu setzen. Gerade das visuelle Erlebnis bei „The Mandalorian“ kann durch diese 3D-Umsetzung nochmals so viel mehr vertieft werden“, sagt Johanna Pfeiffer, VP Marketing für Disney Plus.

„Als Innovationstreiber im Airport-Advertising forcieren wir bereits seit Jahren digitale Formate für ausgefallene Markeninszenierungen“, erklärt Martin Korosec, Geschäftsführer bei Media Frankfurt. „Mit der Möglichkeit von 3D-Spots haben wir unseren Kund:innen eine neue Dimension des Werbeerlebnisses eröffnet.“

„The Mandalorian“ und die Digital Signage-Branche verbindet übrigens ein weiterer Fakt: Die erste Staffel war einer der ersten großen Serien, die in einem Mixed-Reality-Studio mit LED-Wänden gedreht wurde und diesen somit zum Durchbruch verhalf.