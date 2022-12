Das LED-Board im Frankfurter Flughafen ist prädestiniert für kreative Kampagnen. Die erste Marke, die den Screen jetzt für einen Forced-Perspective-Spot nutzte, ist der Whisky-Hersteller William Grant and Sons. Mit 3D-Effekt inszeniert er die Perpetual Collection der Marke Glenfiddich. Auf dem Digital Deluxe Board, das über den Rolltreppen zum Transitbereich im Terminal 1 hängt, scheinen die Whisky-Flaschen in Richtung Publikum zu rollen. Passend dazu der Marken-Claim: „Discover the whisky that never sits still“ – Entdecke den Whisky, der niemals stillsteht.

Nicht nur auf diesem speziellen LED-Board ist es die erste DooH-Kampagne mit 3D-Effekt. Es ist sogar die erste an einem deutschen Flughafen. Dabei sind hier Aufenthaltsdauer und Einkommen der Passanten so hoch wie bei keiner anderen OoH-Location. Große Flughafen-LEDs eignen sich gut für aufmerksamkeitsstarke Markeninszenierungen.

Auch auf den Straßen in Großstädten wie Hamburg und Berlin sind gelegentlich Forced-Perspective-Spots zu sehen, wie vergangene Kampagnen von Aida Cruises beziehungsweise Paco Rabanne. Diese sind jedoch in ihrer Dimension nicht vergleichbar mit den DooH-Spektakeln, die man vom Piccadilly Circus in London oder aus Seoul kennt. Dazu fehlen Screen-Formate, die sich über ganze Hausecken ziehen – wodurch der 3D-Effekt verstärkt wird. Doch auch auf dem 43-Quadratmeter-Board in Frankfurt wirkt der Effekt.

„Wir holen diese äußerst beeindruckende Werbeform nun erstmals an einen deutschen Flughafen“, sagt Martin Korosec, Geschäftsführer des Vermarkters Media Frankfurt. Die Inszenierung am großen Screen wurde durch Platzierungen im Duty-Free-Bereich ergänzt, insbesondere vor den Duty-Free-Shops in Transit B im Umfeld des Digital Deluxe Boards. Die Displays betreibt Außenwerber JC Decaux. Exklusivvermarkter des gesamten Flughafen-Netzwerks ist Media Frankfurt.