Direkt zu Beginn: Offiziell ist von Inditex naturgemäß nicht viel über Lieferanten, Hardware und Software zu erfahren. Weitaus offener ist man am Hauptsitz im spanischen Galizien in Bezug auf Konzepte und Architektur – beides entsteht unter der Federführung von Inhouse-Experten. Mit mehr als 7.000 Stores in fast 100 Ländern weltweit ist Inditex mit Marken wie Zara, Massimo Dutti oder Lefties globaler Marktführer im Fashion-Retail.

Auch die Digital Signage-Konzepte – ohne die die neuesten Flagships nicht vorstellbar wären – werden in enger Abstimmung mit Inditex-Abteilungen entwickelt. Dabei setzt Inditex laut invidis-Analyse unter anderem auf Trison als Integrator, Deneva als CMS, Absen für LED und Glory für Selfcheckout (SCO). Bei über 7.000 Stores wenig verwunderlich: Einzelne Marken und Märkte setzen auch einmal auf andere Lösungen und Anbieter.

Doch die enge Integration von Architektur und Digital und insbesondere die wachsende Rolle von Instore Digital Experiences erfordern eine noch engere Zusammenarbeit bereits in der Konzeptphase. Waren Selfcheckout und LED-Wände früher zwei getrennte Gewerke, die völlig unabhängig voneinander geplant werden konnten, ist eine künstlerische und technische Orchestrierung bei Zara in Paris oder Lefties in Barcelona unumgänglich. SCO-Touchscreens sind mit über 40 Zoll heute weit mehr als nur Transaktionsterminals. Instore-Musik zählt genauso zum Einkaufserlebnis wie die Digitalisierung der 40 Umkleidekabinen bei Zara in Paris.

Click & Collect mit Cleveron

Auf die nahtlose Verknüpfung von Instore und E-Commerce ist man bei Inditex besonders stolz. Sichtbarstes Zeichen sind Apps, die im Instore-Modus Mitarbeiter mit Infos zu Warenverfügbarkeit und Umkleide-Reservierungen ergänzen und Cleveron-Automaten. Die Logistikroboter der estnischen Experten ermöglichen Kunden, online bestelle Ware in der Filiale abzuholen oder zu returnieren.