Unspektakulär von außen überrascht der neue Zara Flagship direkt an der Champs-Elysées im Inneren vor allem mit großartiger Architektur und Digital XXL. Vom Boden bis zur Decke reichen die wandfüllenden LED-Flächen. Absolutes Highlight sind die Self-Checkout Zonen die stark an die Flagshipkonzepte der Schwestermarke Lefties (invidis Bericht) erinnern.

Zara eröffnete am Wochenende seinen neuen Pariser Flagship-Store im neusten Markendesign. Zara setzt zukünftig wohl auf weniger Stores mit allerdings größeren Flächen und wandfüllenden Digital Signage Installationen. Die spanische Modemarke fokussiert sich in den neuen Stores „auf hochwertigen Service in einer symbolträchtigen und nachhaltigen Umgebung”.

2700m² und viele Boutiquen

Auf einer einzigen Ebene mit 2.700 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der neue Flagship das breiteste Angebot an Damen- und Herrenmode der Marke in einem Raum. Entwickelt wurde das Retailkonzept inhouse vom Architekturstudio der Marke. Der Store ist wie eine Promenade gestaltet, in der die Kollektionen wie Shop-in-Shop optisch separat präsentiert werden. Durch die Wahl der Materialien, der Farbpalette und die Art der Möbel heben sich die einzelnen Abteilungen klar voneinander ab.

Neue Abteilungen und Kategorien

Im Rahmen des Boutique-Konzept präsentiert Zara im neuen vorolympischen Flagshipstore Produktkategorien wie Damenschuhe und -accessoires oder Dessous-Linien in Räumen mit einer separate Innenausstattung, Möblierung. Auch Lagerräume und Selbstbedienungs-Zahlungsterminals sind separat in den Boutiquen vorhanden.