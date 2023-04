Für New York Mets Samsung liefert größtes Stadion-LED-Board

Es ist das größte Scoreboard, das es in einem Baseballstadion gibt: Im Zuhause der New York Mets installierte man kurz vor Saisonbeginn die neue LED-Anzeigetafel, die letztes Jahr bereits von Samsung groß angekündigt wurde. Denn im Citi Field begann vergangenes Jahr eine riesige Digital Signage-Modernisierung, mit den Koreanern als Technologiepartner. Nicht nur das größte Scoreboard hängt hier – laut Samsung ist es auch das größte Digital Signage-Einzelprojekt in der Geschichte des Profisports.

Das LED-Board im Mets-Stadion ist doppelseitig, mit mehr als 1.600 Quadratmetern LED auf der Vorderseite. Hier werden Nahaufnahmen vom Spielfeld und der Games-Score gezeigt. Die Rückseite, auf der noch einmal 640 Quadratmeter LED-Fläche installiert ist, dient als DooH-Werbefläche. Auch von der Autobahn soll sie zu sehen sein. Die vorherige Anzeigetafel war dreimal kleiner und bot auf der Rückseite nur analoge Plakatflächen. Die neue LED-Wall liefert beidseitig einen Pixelpitch von 10 Millimetern und zeigt Videos mit 4K-Auflösung.

Das Digitalisierungsprojekt zog – und zieht – sich insgesamt über zwei Jahre. 2022 lieferte Samsung die ersten Elemente: Die LED-Banden am Spielfeldrand und mehr als 1.300 LCD-Screens, unter anderem für das Wayguiding zu den kürzesten Warteschlangen. Mit der Digital Signage-Transformation will sich das Baseballstadion als Vorreiter in der Branche positionieren.