Es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Chatbot-Tools digital Kampagnen automatisiert erstellen. Laut einem aktuellen Bericht der Financial Times plant Google in den kommenden Monaten, Generative AI in sein Werbegeschäft zu integrieren. Ein Wettrennen der großen Plattformen ist ausgebrochen, wer am schnellsten Chatbots sinnvoll in die Content-Erstellung integrieren kann.

Das britische Finanzblatt Financial Times (Paywall) hat Einblick in interne Alphabet-Präsentationen „AI-powered Ads 2023“ erhalten, die Pläne von Google erläutern, wie der Vermarktungsgigant AI nutzen will, um von Menschen erstellte Contentbausteine wie Texte und Grafiken Conversion-optimiert jeweils neugemischt auszuspielen.

Herausforderung Brand Safety mit DCO

Die Gefahr bei Dynamic Content Optimization (DCO) besteht darin, dass die AI Kampagnen entwickelt, die Fehlinformationen oder andere nicht von der Marke gewünschte Messages komponiert. Laut der Financial Times ist sich Google der Gefahren bewusst. So sollen feste Leitplanken integriert werden, die ungewünschte Bild/Text-Kombinationen vermeidet.

Laut FT vorliegenden Informationen sollen die neuen AI-Tools in die Performance Max Plattform integriert werden. Die programmatische Google Performance-Marketing Plattform steuert Kampagnen in Google Search, Google Display, Youtube, Gmail. Seit Sommer 2022 bindet Google auch DooH-Netzwerke an die hauseignen Ad-Plattformen an.