Moment Factory bringt 2023 zum ersten Mal eine seiner digitalen Installationen auf die Infocomm. Die Spezialisten für Immersive Experiences aus Kanada entwickeln zwei interaktive LED-Wände, die Besucher mit Einsatz Ihres ganzen Körpers steuern können. Mit Kinect-, Scan- und Tracking-Technologien demonstriert Moment Factory daran die interaktiven Möglichkeiten von Digital Signage. Die LED-Wände mit 2,5 Millimeter Pixelpitch kommen vom in Atlanta ansässigen LED-Hersteller Nanolumens, mit dem das Designstudio schon für viele globale Projekte zusammenarbeitete.

Darüber hinaus wird Jamie Reilly, General Manager von Moment Factory Events and USA, am Mittwoch, den 14. Juni um 9:30 Uhr auf der Technology Innovation Stage zu Gast sein. Dorothy Di Stefano, Gründerin und Leiterin von Molten Immersive Art, wird Jamie Reilly über die Vision des Studios zur Schaffung immersiver Erlebnisse interviewen.

Das Studio aus Montreal, das auch Niederlassungen in Tokyo, Paris, New York und Singapur hat, ist für gewaltige immersive Installationen bekannt – wie im New Yorker Flughafen Newark oder im Grand Magic Hotel Paris. Die Unterhaltungsmomente auf den LED-Wänden können Besucher am 14. bis 16. Juni am Stand 361 erleben.