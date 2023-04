Lindt Home of Chocolate Die Heimat des goldenen Hasen

Vor zwei Jahren begab sich invidis auf Digital Signage-Entdeckungstour in die Schweiz. Als absolutes Highlight erlebte das Team damals das Lindt Home of Chocolate. Das Museum in Kilchberg bei Zürich ist ein Erlebnispfad für Schokoladenfans. Modernstes Digital Signage begleitet die Besucher durch die Schokoladenwelt. Digitale Touchpoints erzählen von Geschichte und Herstellung der Schokolade. Überall auf dem Pfad gibt es Schokolade zum Schmecken, Riechen und Anfassen. Das invidisXworld-Video macht Hunger auf mehr – und stiftet Vorfreude auf Ostern.

Die wahre Heimat des goldenen Hasen Tatsächlich ist das Schoko-Häschen, für das sich Lindt sogar den Goldton schützen ließ, gar nicht mehr „made in Switzerland“. Zur Ostersaison läuft das Lindt-Werk in Aachen auf Hochtouren – hier fertigt der Chocolatier sämtliche Goldhasen für den globalen Export.

In der Lobby begrüßt die Besucher bereits ein fast zehn Meter hoher Schokobrunnen mit 1.500 Litern flüssiger Schokolade. Als nächstes fällt der Blick auf eine riesige LED-Wand. Danach beginnt die Reise von der Kakaobohne zur fertigen Schokolade, erzählt über sieben Räume. Daten sind spielerisch aufbereitet – zum Beispiel mit einem Touch-fähigen Globus. Weiter geht der Entdeckungspfad mit einer 270-Grad-Projektion, Probierstationen und einer Foto-Besucherwand. Als großes Finale bekommen die Besucher ein Schokoladengeschenk, das ein virtueller Maître auf einem OLED-Screen überreicht.

