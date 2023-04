Excom Media vermarktet jetzt das Retail-Media-Netzwerk von Lidl Schweiz. Dazu gehören 680 DooH-Screens in 170 Filialen. Bei Lidl sind die Screens, die jetzt auch Werbung von Drittmarken zulassen, strategisch am Eingang und Ausgang platziert. Welcome- und Goodbye-Screens nennt Lidl das Konzept, das sich das Schwarz-Unternehmen mit Trial & Error über die Jahre erarbeitete.

Auf den Lidl-Screens können Werbetreibende ihren Spot in einem Loop platzieren, der sich nach einer Minute wiederholt. Die Slots im Loop lassen sich in Clustern, regional, kantonal oder national in allen drei Sprachregionen buchen. „Die Partnerschaft ist eine absolute Win-win-Situation: Wir profitieren von der langjährigen Erfahrung bei der intelligenten Bespielung von DooH-Screens, Excom Media wiederum profitiert von unserer enormen Reichweite“, sagt Raphael Werner, Head of Marketing bei Lidl Schweiz.

Excom Media hat in der Schweiz bereits 3.700 POS-Screens im DooH-Portfolio – exklusive des Lidl-Netzwerks. „Die Einbindung der Lidl-Screens in unser Portfolio markiert einen bedeutenden Schritt in unserer Entwicklung zum größten DooH-Anbieter am und um den POS. In den letzten Jahren haben DooH-Retail-Netzwerke enorm an Bedeutung gewonnen und wir freuen uns außerordentlich darauf, die Lidl-Screens bei Agenturen sowie auch im regionalen Bereich als unverzichtbare Größe zu etablieren.“

In Deutschland hatte Lidl zuletzt eine Retail-Media-Partnerschaft mit der Agenturgruppe Group M bekannt gegeben. Seit März 2023 gibt Lidl damit auch hierzulande erste Screens für die Drittvermarktung frei. Die Kooperation mit Excom Media zeigt, dass Lidl sein Retail-Media-Angebot in allen Märkten schrittweise ausbaut.