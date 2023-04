Die Group-M bildet eine Partnerschaft mit der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Die Zusammenarbeit wird zwischen der Agenturgruppe und Schwarz Media stattfinden. Unter dieser Einheit bündelt Schwarz Digital, der E-Commerce-Dienstleister der Schwarz-Gruppe, seine gesamten Retail-Media-Aktivitäten. Group-M soll das Einzelhandelsunternehmen beim Ausbau seines Onsite- und Offsite-Werbeangebots unterstützen. Die Agenturen der Group-M erhalten dabei Vortritt bei der Buchung der neuen Retail-Media-Lösungen.

Von Apps bis Instore-DooH

Schwarz Media verfolgt eine klare Wachstumsstrategie für den aufstrebenden Werbesektor, zu dem auch die Vermarktung der DooH-Screens in den Filialen von Lidl und Kaufland gehört. Die Schwarz-Konzerneinheit will den Ausbau ihrer Retail-Media-Plattform beschleunigen sowie neue digitale und kanalübergreifende Kanäle zum Abverkauf schaffen. Zudem will Schwarz Media neue Retail-Media-Produkte und dazugehörige Services entwickeln. „Mit Group-M haben wir einen sehr erfahrenen und verlässlichen Partner, der genau das für unsere Lidl- und Kaufland-Kanäle umsetzen kann, und zwar überall – in den Loyalty-Apps, Newslettern, Websites, Marktplatz, E-Commerce und Instore-Digital Signage/DooH.“ Dabei startet die Zusammenarbeit zunächst im deutschen Markt.

Group-M hat Vorrecht auf Schwarz-Inventar

Werbekunden der Group-M inklusive der Agenturen Mindshare, Wavemaker und Essencemediacom erhalten First-Mover-Zugriff auf die Werbekanäle von Lidl und Kaufland in ganz Europa. Dazu gehören sowohl das Instore-DooH-Inventar als auch die Onsite-Kanäle – Display, Sponsored Ads und Video. Seit März 2023 stehen den Group-M-Kunden bereits erste Produkte im Self-Service zur Verfügung, wie die neu entwickelte Advertising-Plattform für Lidl und Kaufland. „Die Verbindung von digitalen und stationären Kanälen bei Lidl und Kaufland ist für unsere Kunden extrem spannend: Gemeinsam bieten wir ihnen zusätzliche innovative Werbeprodukte und damit effiziente Alternativen zu bestehenden Angeboten“, sagt Fabian Kietzmann, Chief Products & Services Officer bei Group-M.

Meilenstein für Group-M

Group-M sieht sich als aktiver Mitentwickler des wachsenden Retail-Media-Marktes. „Die Partnerschaft markiert für uns einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie“, sagt Christian Wilkens, Chief Client Officer bei Essencemediacom Deutschland. „Schwarz Media hat uns mehr als überzeugt, gerade für unsere Kunden deutliche Wettbewerbsvorteile zu schaffen.“ Gemeinsam wollen die Unternehmen eine erfolgreiche und differenzierende Markenkommunikation vom POS über den gesamten Marketing-Funnel aufbauen.

Anzeige