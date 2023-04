Mehr als 83.000 Filialen in 19 Ländern und Regionen gibt es von 7-Eleven bereits, jetzt will der Convenience-Anbieter auch in Westeuropa expandieren: Ab sofort sucht der Master-Franchisegeber der Marke, 7-Eleven International, Franchise-Kandidaten in Europa, insbesondere in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, der Türkei und dem Vereinigten Königreich. Andere europäische Länder wie Österreich und die Schweiz sind ebenso potenzielle Märkte.

Gerade in Deutschland sieht 7-Eleven großes Potenzial: Hier will der Konzern mit einem starken Filialnetz ein größeres Convenience-Angebot in Deutschland schaffen. Voraussetzung für Franchise-Partner ist ein bestehendes Einzelhandels-, Gastronomie- oder Hotelbetriebskonzept und „die Leidenschaft für Convenience Food“.

Kleine Fläche, viele Screens

„Convenience Food ist ein globaler Trend und ein wachsender Markt. Mit einem hochwertigen Angebot an frischen Lebensmitteln und Getränken ist 7-Eleven in diesem Segment in Asien und Nordamerika bereits führend. Wir haben erkannt, dass das Bedürfnis nach hochwertigem Convenience Food auch in Europa groß ist. Deshalb ist der europäische Markt jetzt ein führendes Expansionsgebiet für die Marke 7-Eleven. Wir möchten die zentrale Anlaufstelle werden, an der Menschen trotz hektischen Alltags schnell und bequem qualitativ hochwertige Lebensmittel und Getränke bekommen können“, erklärt Ken Wakabayashi, 7-Eleven International Co-CEO.

In Deutschland ist Convenience Food ein Markt mit großem Potenzial: Laut Statista wird der deutsche Umsatz in diesem Segment 2023 voraussichtlich rund 10,53 Milliarden Euro betragen. Für 2027 wird ein Marktvolumen von 11,90 Milliarden Euro prognostiziert. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 3,1 Prozent.

Trotz der im weltweiten Vergleich äußerst strengen deutschen Ladenschlussgesetze passen Convenience Stores in den Zeitgeist – und bieten auf kleiner Fläche viele Einsatzmöglichkeiten für Digital Signage sowie autonome Store-Konzepte. Das hat 7-Eleven auf internationalem Parkett schon bewiesen, zum Beispiel in Japan, Thailand, Australien, Norwegen oder Schweden.

