Im Mai eröffnet Globetrotter einen neuen Store – doch nicht alles ist neu daran. Im Rethink-Store in der Bonner Weststadt testet der Outdoor-Ausrüster ein neues Nachhaltigkeitskonzept: Ein großer Teil der Einrichtung des Vormieters Conrad Electronic wurde übernommen und in das neue Store-Design integriert. Ein Blickfang ist beispielsweise die große Bären-Skulptur, die aus übriggebliebenem Abfall besteht. In eine Teststrecke für Wanderschuhe wurden nach dem Patchwork-Prinzip alte Materialien verbaut. Ergänzend verwendete Globetrotter weiteres, gebrauchtes Inventar aus anderen Fili­alen. Wie genau diese umgewidmet wurden, wird anhand von Schautafeln und Aus­stel­lungsstücken im Store erläutert.

Darüber hin­aus macht die neue Filiale der Kundschaft weitere nachhaltige Angebote, wie eine eigene Repa­ra­turwerkstatt und einen Secondhand-An- und Verkauf. Somit verbindet der neue Standort eine Vergrößerung – die alte Filiale befand sich in der Vorgebirgsstraße – auf 2.150 Quadratmetern über zwei Etagen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Die sogenannte Clubhütte stellt das Herzstück des Stores dar: Hier soll die lokale Outdoor-Community bei Workshops und Vorträgen zusammenkommen. Auch in Shop-in-Shop-Flächen bekannter Outdoor-Marken wird es geben, zum Beispiel von Fjällräven, Rab, Icebreaker und Frilufts.

Eröffnung am 11. Mai 2023

Entwickelt und umgesetzt wurde das Store-Konzept von Dan Pearlman und Loom Shopex­pansion. Volker Katschinski, verantwortlicher Creative Director bei Dan Pearlman, berichtet über die Zusammenarbeit: „Mit meinen mehr als 20 Jahren Erfahrung im Retail Design ist der Globetrotter Store der erste Store meiner Karriere, der Nachhaltigkeit radikal und konsequent bis zum Ende denkt. Aus Alt wird Neu mit nahezu 100 Prozent Recycling und Upcycling. Ich freue mich, dass ich für Globetrotter Pio­nierarbeit leisten und eine echte Experience mit durchdachten Services und einem nachhaltigen De­sign verknüpfen durfte.“

„Nachhaltige Ladenbau-Projekte sind Stand heute noch sehr herausfordernd, da innovative Ansätze in einer eher weniger nachhaltigen Branche umgesetzt werden müssen, in der aber gerade sehr viel im Umbruch ist. Der Rethink-Store ist ein tolles Beispiel, wie die Wieder- und Weiterverwendung von Bestand und Material kreativ in einem nachhaltigen Store-Konzept umgesetzt werden kann. Solche wegweisenden Innovationen sind heute der Ladenbau-Standard von morgen“, kommentiert Eva Schall, Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit bei Loom.

Am 11. Mai 2023 wird der Store offiziell eröffnet, mit einem umfangreichen Programm. Unter anderem stehen Upcycling-Work­shops, Live-Musik und ein Kletterturm auf der Agenda.