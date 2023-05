Bankenkrise First Republic Bank wird Chase

Mit 4.700 Filialen und 15.000 Geldautomaten betreibt JPMorgen Chase das größte Filialnetz der USA. JPMorganChase ist vor Bank of America und Citibank die größte amerikanische Bank und zweifelslos auch die Retailbank mit dem interessantesten Filial- und Geldautomatenkonzept. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern setzt Chase bereits seit 10 Jahren bei Flagshipfilialen und Geldautomaten auf ein modernes Experience-Design. Geldautomaten mit iPhone UI (invidis Bericht) und Filialen mit LED, Videowall und offener Architektur.

Beratungserlebnisse in New York und Los Angeles

Neben der Flagshipfiliale in New York (2019) betreibt Chase seit Herbst 2021 einen weiteren Falgship in Los Angeles. Direkt gegenüber der Sport- und Unterhaltungsarena LA Live und nur wenige Schritte vom Los Angeles Convention Center entfernt, ist die Flaggschiff-Filiale eine der größten und innovativsten Chase-Filialen des Landes.

Die Filiale integriert die neuesten digitalen Technologien, Angebote und Designelemente für Kunden und Mitarbeiter. Dazu zählen ein neues „Wohnzimmer“ für Events lokaler gemeinnütziger Organisationen, kostenlose Nutzung der Tech-Bar für Kunden und Nachbarn sowie einen modernen Workspace für Mitarbeiter und Geldautomaten mit vollständigen digitalen und mobilen Funktionen.

