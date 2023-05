Die Infocomm bringt dieses Jahr gemeinsam mit AVI Systems eine E-Sports-Bühne auf das Messegelände in Orlando. Neben einer Gaming-Stage für Live-Wettkämpfe wird es auf dem Themenbereich eine Coach’s Stage für Expertenvorträge, eine Shoutcast Stage für Play-by-play, Interviews und Podcasts sowie eine Produktionszone geben. Die Bühne wird unter Infocomm Esports Live am Stand 4033 zu finden sein.

„Nichts zeigt den Einfluss unserer Branche besser als E-Sports“, sagt Brad Sousa, Chief Technology Officer bei AVI Systems. „Live-Audio und -Medien, Broadcast- und Produktionstechnologien, fortschrittliche Media-over-IP-Netzwerke mit einer großen Portion Wettbewerb und Event-Produktion – das ist der technische Einfluss von E-Sports.“

Auf der Gaming Stage werden College-Teams gegeneinander antreten, die auf Meisterschaftsniveau spielen, wie das der Faulkner University und des Talladega College. Sie werden Gaming-Stationen von Corsair und Logitech verwenden. Der Raum wird mit Large-Format-Displays, einer Multi-Kamera-Produktion, Gaming-Displays und Headsets von Sony ausgestattet sein. Außerdem wird es Gaming-Tische und -Stühle von Spectrum sowie Lichtsteuerung und Sound von Q-Sys geben. Die ganze Gaming Action wird über das Netzwerk von Netgear laufen.

Auf der Shoutcast Stage werden Experten die Matches live kommentieren. Auf der Coach Stage wird Caleb Colquitt, der Cheftrainer des E-Sports-Teams der Faulkner University, eine Rede halten. Auch Brandon Sousa wird E-Sports als aufkommenden College-Sport thematisieren. Am Freitag, dem 16. Juni, können Infocomm-Besucher selbst am Wettbewerb teilnehmen. Am Dienstag, dem 13. Juni, bietet die Infocomm zusätzlich eine Integrated Experience Tour der Full Sail University an. Zum vollständigen Programm geht es hier.

Anzeige