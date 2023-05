Das chinesische Technologie-Unternehmen Dahua stellt auf der Learntec 2023 aus. Auf der Messe für digitale Bildung, die dieses Jahr in Karlsruhe stattfindet, präsentiert Dahua seine digitale Tafel. Dahua nennt sie Deephub Smart Interactive Whiteboard. Außer dem Whiteboard zeigt auch weitere Bausteine des Dahua-Portfolios. Dieses erstreckt sich über eine WLAN-Networking-Lösung, eine Videowand, Digital Signage, Brandmeldesensoren, Zugangskontrolle und Zeiterfassungsgeräte.

Das Dahua Deephub Smart Interactive Whiteboard ist eine All-in-One-Lösung für Meetings, Videokonferenzen sowie den Hörsaal oder das Klassenzimmer. Es verfügt über einen 4K-UHD-Touchscreen und einen 178-Grad-Betrachtungswinkel. Zusätzlich soll eine Anti-Glare-Technologie die Inhalte klarer und schärfer darstellen. Das Whiteboard ist in Größen von 65 bis 98 Zoll verfügbar.

Es erlaubt drahtloses Screen-Sharing von bis zu vier Terminals über einen USB-Dongle oder über die Eshare-Software. Auf dem Touchscreen lässt sich mit einer Latenzzeit von 10 Millisekunden schreiben. Die 4K-30-FPS-Soundbar hat eine automatische Sprachverfolgung und eine 5-fache Zoomfunktion. Daneben hat die digitale Tafel bis zu acht Mikrofone, je nach Größe.

Das Whiteboard läuft auf Android; mehrere Apps sind bereits vorinstalliert. Das Gerät ist zudem mit gängiger Videokonferenz-Software von Drittanbietern kompatibel. Mit optionalem Windows-Betriebssystem ist es auch mit verschiedenen Lehr- und Lernprogrammen kompatibel.

Flexible LCD-Wand und kleinere Displays

Neben dem Whiteboard zeigt Dahua seine flexible LCD-Display-Wand, bei der mehrere Monitore zu einer größeren Videowand verbunden werden können. Sie soll sich für großflächige Anzeigen in Bildungseinrichtungen und auf dem Campus beispielsweise als News-Board eignen. Die etwas kleineren Digital Signage-Displays bieten als Stand-Alone-Lösung ähnliche Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel die Anzeige von Raumbelegungsplänen.

Dahua stellt auf der Learntec, die von 23. bis 25. Mai 2023 in Karlsruhe stattfindet in Halle 2 am Stand I11 aus.

Anzeige