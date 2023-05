Der Verband Shop DACH, der auf globaler Ebene unter dem Namen Popai agiert, veranstaltet wieder seine jährlichen Awards. Der Popai DACH Award ehrt herausragende POS-Marketing-Konzepte. In der Kategorie Retail Design gehört der von M-Cube gestaltete Sportscheck in Stuttgart zu den Nominierten. Auch Umdasch ist für das Konzept des O2 Live Stores Berlin in der Kategorie Retail Technology nominiert. Die Liste aller Nominierten ist auf der Verband-Shop-Homepage zu finden.

In diesem Jahr standen 15 Kategorien für den Popai DACH Award zur Wahl, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am POS abbilden sollen. Sie reichen von POS-Materialien bis zu speziellen Verkaufsförderungsaktionen, Visual Merchandising und digitalen Technologien. Insgesamt 40 Einreichungen zählten die Juroren.

Erika Graf ist eines der Jury-Mitglieder und Professorin für Internationales Management der Frankfurt University of Applied Science. „Besonders erfreulich waren die vielen Einreichungen, die zeigen, wie die Shopper Journey in der Offline-Welt mit der Online-Welt verbunden werden kann. Interessant vor dem Hintergrund nationaler Gesetze und einer weniger konzentrierten Einzelhandelslandschaft war auch die zunehmende Zahl internationaler Einreichungen zum Beispiel aus Tschechien und der Türkei. Die Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die Gestaltung von Einzelhandels-umgebungen und -erlebnissen ist inzwischen in fast allen Beiträgen implizit oder explizit zu finden“, sagt die Professorin.

Die Award-Gala findet am 31. Mai in der Flora in Köln statt. Über den Publikumspreis kann auf der Instagram-Seite der Popai DACH Awards im Rahmen eines Gewinnspiels abgestimmt werden.

