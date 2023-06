LG stellt diese Woche in Kanada seine Visual Solutions im Hotel-Kontext vor. Neu ist eine Kooperation mit Apple für die LG Hotel Smart TVs. Im Rahmen der Hitec in Toronto, Messe für Hospitality-Technologie, sind die ersten Hotel TVs mit Airplay-Unterstützung zu sehen. Hotelgäste werden über einen QR-Code ihr iPhone oder iPad mit dem LG-Fernseher verbinden können. Die Airplay-Funktion wird auf den LG Smart Hotel TVs von 2023 und den Modellen der letzten Jahre verfügbar sein.

In der Lobby-Zone des Messestands zeigt LG, wie Kunstinhalte auf seinen Displays wirken. Durch Kooperationen mit den Kurations-Software-Anbietern Blackdove und Apollo kann LG nicht nur die Leinwand sondern auch den Content liefern. Die Software-Plattformen bieten digitale Kunst im Abonnement. LG bietet sie als Bundle mit dem Display. Auf der Hitec laufen die Inhalte auf einem 65-Zoll-4K-Display als dekorative Lobby-Installation.

Natürlich packt LG auch sein LED-Fagschiff Magnit aus. In Toronto ist gerade die 136-Zoll-Variante mit 0,78 Millimeter Pixelpitch zu sehen, als Highlight in der „Presidential Suite“. Auch seine All-in-One-LED-Modelle will LG der Hospitality-Branche näher bringen. Eine 136-Zoll-Version mit 1,5 Millimeter Pixelabstand ist in der Empfang-Zone ausgestellt, ein 163-Zoll-Modell mit 1,8 Millimeter Pixelabstand im Konferenzraum.