Vegan DooH bringt Ritter Sport an die Spitze

Zur Einführung seiner neuen, veganen Sorten setzte Ritter Sport von Januar bis April massiv auf die deutschlandweite, digitale Reichweite von Ströer im öffentlichen Raum. In diesem Zeitraum wurden sämtliche DooH-Produkte von Ströer, indoor und outdoor, an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen, Straßen, Einkaufszentren und an U- und S-Bahnsteigen belegt. Die Public Video-Kampagne generierte im genannten Zeitraum 2,3 Milliarden Kontakte.

Die Ergebnisse der Marktforschung von Ströer – auf Basis einer repräsentativen Onlinebefragung (3 Wellen mit jeweils ca. 750 Teilnehmern) – belegen nun: Ritter Sport vegan steigt durch die Public Video-Kampagne zur bekanntesten veganen Schokoladenmarke auf. Alle Erfolgsparameter der Kampagne in den Bereichen Markenbekanntheit, First Choice, Werbeerinnerung und Aktivierung zeigen nach oben. Sowohl die ungestützte als auch die gestützte Markenbekanntheit von Ritter Sport vegan entwickelte sich im Kampagnenverlauf positiv – auch im Vergleich zu den Wettbewerbsmarken.

Beide Abfragen zeigen einen Uplift zwischen Null- und Messwellen. Bei der First Choice liegt Ritter Sport vegan deutlich vor dem Wettbewerb, auch hier zeigt sich zwischen den Wellen ein positiver Trend. Gleichzeitig konnte Ritter Sport sein Profil als nachhaltige Marke stärken. Die Public Video-Kampagne hatte einen positiven Impact auf diesen Faktor.

Die Ergebnisse im Überblick:

Die Markenbekanntheit von Ritter Sport vegan konnte sowohl ungestützt (Anstieg: Ix 150) wie auch listengestützt (Anstieg: Ix 122) kontinuierlich gesteigert werden.

Ritter Sport vegan liegt bei der First Choice deutlich vor den Wettbewerbern und konnte den Vorsprung im Zeitablauf weiter ausbauen (Anstieg: Ix 135).

Ritter Sport konnte sein Profil als nachhaltige Marke ebenfalls kontinuierlich steigern (Anstieg: Ix 142) und wird als nachhaltigste Schokoladenmarke gesehen.

Die Werbeerinnerung für die aktuelle Kampagne konnte sowohl ungestützt (Anstieg: Ix 167), als auch listengestützt (Anstieg: Ix 143), kontinuierlich gesteigert werden. In beiden KPIs belegt Ritter Sport vegan Rang 1 aller abgefragten Marken. Gleichzeigt erzielt die Kampagne eine hohe Visibility.

Die Kampagne gefällt, wird als optisch sehr ansprechend und leicht verständlich beurteilt mit eindeutiger Absenderkennung.

„Die Ergebnisse sind ein Beleg mehr dafür, dass digitale Außenwerbung durch Wirkung und Leistung überzeugt: Ritter Sport vegan ist im April 2023 zur bekanntesten veganen Schokoladenmarke aufgestiegen. Letztendlich erreichen unsere Kunden via DOOH eine Reichweite in ganz Deutschland, die in der Medienwelt und deren sich verändernden Nutzungssituation der Nutzer mittlerweile nahezu einzigartig ist. Außenwerbung arbeitet zudem mit der emotionalen Kraft von großen und bewegten Bildern. Die Kreation von Ritter Sport hat die Informationen über Public Video auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise zielgenau vermitteln können“, sagt Michael Noth, Co-CEO Ströer Media Solutions.