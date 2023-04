Im April 2023 öffnete in Berlin die Bunte Schokowelt von Ritter Sport nach einem umfangreichen Umbau wieder ihre Türen. Seit 2010 gibt es den Flagshipstore in Berlin-Mitte an der Französischen Straße, nun präsentiert sich die Erlebniswelt mit einem neuen Konzept.

Auf den rund 1.000 Quadratmetern der Schokowelt sollen Gäste aus aller Welt, Kinder sowie Erwachsene, mit allen Sinnen in die Welt der Schokolade eintauchen. Die interaktiven Konzepte und individuellen Shopping-Möglichkeiten werden durch verschiedene Digital Signage-Displays unterstützt.

Von Werkstatt bis Marktplatz

Das Herzstück der Bunten Schokowelt ist die Werkstatt, die vom Untergeschoss in den ersten Stock umzog. Mit Blick auf die Französische Straße finden hier Workshops statt, in denen man selbst zum Chocolate Maker werden kann.

Ein weiteres Highlight ist die Kreation – hier kommen moderne digitale Bestellkiosks zum Einsatz. Hier können Besucherinnen und Besucher eine persönliche Schokolade mit selbst-gewählten Zutaten und individuell gestalteter Verpackung – von der klassischen 100-Gramm-Tafel bis zum 500-Gramm-Quadrat – kreieren. Diese wird dann direkt vor Ort von den professionellen Chocolate Makern hergestellt.

Ebenfalls im ersten Stock, auf dem Marktplatz, wird der Weg der Schokolade vom Kakaobaum bis zur fertigen Tafel erlebbar. Hier gibt es auch eine kleine Manufaktur, in der Chocolatiers exklusive Kreationen live herstellen.

Neben einem Bistro darf im Erdgeschoss eine großzügige Shopping-Area nicht fehlen. Neben dem klassischen Ritter Sport Sortiment bietet die Bunte Schokowelt exklusive Produkte und lokale Geschenkartikel an, die es nur dort gibt.

Weitere Highlights sind ein Fotospot für Social-Media-taugliche Bilder, ein Ritter-Sport-Schokobrunnen sowie ein Schokoautomat, der Gratistafeln zum Probieren ausgibt.

Dass Ritter Sport affin für digitale Displays ist, zeigen zahlreiche DooH-Kampagnen, die der Schokoladenhersteller in jüngster Zeit in Deutschland umgesetzt hat, zum Beispiel für seine vegane Schokolade, unter anderem auf EV-Ladesäulen von Numbat.